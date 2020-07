Ignazio Moser, appello dopo disavventura: “Sono un disastro”, l’accaduto

Quello che sta attraversando Ignazio Moser è sicuramente un periodo movimentato: tanto è il gossip sulla presunta gravidanza di Cecilia Rodriguez, così come sono ormai innumerevoli le voci di corridoio sui motivi della rottura di Stefano De Martino e Belen Rodriguez. Insomma direttamente o indirettamente lui e la sua famiglia sono al centro dell’attenzione, e siamo convinti che pure per l’ultima storia pubblicata su Instagram farà parlare di sé; i fatti risalgono a qualche ora fa e a raccontarli è stato proprio lui che ha anche fatto un appello ai follower per trovare la persona che l’ha aiutato e che gli ha evitato non pochi problemi. Niente di sconvolgente, sia chiaro, ma se Ignazio ha sentito il bisogno di condividerlo persino su Instagram ha evidentemente apprezzato questo gesto che forse gli ha cambiato la giornata. Di cosa parliamo? Di un atto di onestà.

Ignazio Moser, l’appello ai follower dopo il portafogli ritrovato: felicità e gratitudine su Instagram

Moser junior ha esordito dicendo di essere “un piccolo disastro” e ha raccontato che la sua ultima disavventura è stata “perdere il portafogli mentre ero in scooter”. Non avrebbe mai immaginato che avrebbe potuto recuperarlo e invece così è successo: ormai privo di speranze, è stato contattato dalla polizia che gli ha comunicato la bella notizia, cioè che qualcuno aveva trovato il portafogli e che invece di portarlo con sé l’aveva restituito. Di qui è partito l’appello di Ignazio al fan o meglio a questa persona, perché non è detto che ad aiutarlo debba essere stato per forza un sostenitore (certi comportamenti bisognerebbe averli a prescindere…). “Se qualcuno che è tra i miei follower – queste le parole del fidanzato di Cecilia – conosce questa persona o è questa persona la ringrazio tantissimo […] volevo dare un pochino di fiducia a tutta l’umanità”. Un messaggio d’incoraggiamento dunque in un periodo in cui – come ha sottolineato lui stesso – la fiducia nei confronti dell’altro è decisamente diminuita.

Le ultime news su Ignazio Moser e l’attesa per l’annuncio della gravidanza di Cecilia

Non sappiamo quando Ignazio e Cecilia annunceranno in via ufficiale che aspettano un bambino: al momento si tratta soltanto di voci di corridoio ma sono supportate da non pochi indizi e comunque finora non è arrivata alcuna smentita. Quando decideranno di farlo? Cosa stanno aspettando e perché? Lo scopriremo presto. Per il momento tocca accontentarci di questo bel gesto di generosità che purtroppo era tutt’altro che scontato.