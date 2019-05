Ignazio e Cecilia a Verissimo, Silvia li stuzzica: “Matrimonio?”, e Moser vuole un figlio

Verissimo, Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser ospiti della puntata di sabato 25 maggio 2019

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono tornati nello studio di Verissimo per raccontare come procede la loro storia d’amore. I due hanno ripercorso insieme a Silvia Toffanin il primo anno e mezzo di relazione. Si sono conosciuti e fidanzati nella casa del Grande Fratello Vip 2017, e come è successo tutto pensiamo sia cosa ben nota, inutile ripeterlo. Cecilia e Ignazio oggi hanno rivelato i loro progetti di coppia, ma prima di tutto si è parlato della loro gelosia! Cecilia ha confessato tutto: è gelosissima di Ignazio e litigano molto per questo motivo! Ignazio invece è meno geloso e soprattutto, è sembrato di capire, sembra in grado di gestire la situazione quando Cecilia diventa davvero tanto gelosa.

Cecilia è gelossissima di Ignazio: “Dovrebbe lui imparare a tenersi un pochino”

Quando Silvia ha domandato se riescono a gestire la gelosia, la Rodriguez non ha saputo mentire: “No. Sono sincera. Sono molto gelosa, sono sempre più gelosa”. L’ultimo episodio risale alla sfilata di Ignazio per un noto marchio, in cui ha sfilato in costume da bagno. Come sarà andata? “Abbiamo litigato tutto il giorno. Perché sai, lui in mezzo a tutte queste bellissime ragazze e lui è uno che non sta zitto. Ha fatto un commento sulle modelle, che era in ottima compagnia. Ho visto questo video e… Sì, sono stata un po’ cattiva. Però va bene dai, sono gelosa. Dovrebbe lui imparare a tenersi un pochino”. Cecilia scherzando ha detto anche che preferirebbe delle piccole bugie piuttosto che arrabbiarsi, ma Ignazio ha subito ribattuto dicendo che tanto troverebbe sempre un pretesto per essere gelosa.

Ignazio e Cecilia, lui vuole un figlio ma lei frena: “Arriverà quando dovrà arrivare”

Ovviamente la coppia ha raccontato tutto questo col sorriso! Silvia ha tentato di capire se pure Ignazio sia così geloso, ma lui l’ha spiazzata: “Io penso che se vuole stare con me sta con me. Altrimenti… Io sono abbastanza per il vivi e lascia vivere”. Naturalmente si è parlato di matrimonio e figli per Ignazio e Cecilia. Lui vorrebbe un bimbo, ma Cecilia frena: “Io ho 29 anni, lui sta per farne 27. A me non piace sbagliare, ci penso tanto prima di fare qualcosa. Un figlio non è una scelta che si fa così. Ho detto che preferisco godermi adesso lui, poi quando arriverà… Arriverà quando dovrà arrivare. Questa cosa di fare tanti piani non ha mai fatto parte di me”. Tempo fa invece aveva detto che vuole aspettare che cresca Ignazio, prima di compiere passi importanti.

Ignazio e Cecilia a Verissimo, Silvia Toffanin li stuzzica: “Matrimonio?”

La convivenza procede sempre benissimo, sono complementari e sempre più innamorati. Prima di salutarli, però, Silvia Toffanin ha pronunciato una parola che li ha mandati in tilt: “Matrimonio?”. Questa la reazione di Cecilia: “Ma fai veramente delle domande, sei tremenda”. Ignazio invece ha risposto: “Ti invitiamo, quando sarà”. Non sembrano pensare alle nozze, insomma. Ma non è mancata una battuta divertente della conduttrice, che ha ammesso di non voler sentir parlare di matrimoni per un po’, visto il caso Pamela Prati e Mark Caltagirone!