Ignazio e Cecilia “siete dei parassiti”. Offese, il caldo dà alla testa

La coppia, di ritorna da una vacanza in camper in Francia, si è beccata delle offese gratuite dai rosiconi

“Che lavoro fate? Ah già, siete dei parassiti sociali”. Questa una delle offese piovute sotto all’ultimo post Instagram di Cecilia Rodriguez che, assieme al fidanzato e promesso sposo Ignazio Moser, ha trascorso dei giorni di relax al mare e poi in camper, avventurandosi nella Francia del Sud. Ora la coppia è tornata in Italia, a Trento, luogo d’origine del modello. Fatto sta che in rete c’è chi ha malignato ed ha sibilato che per l’argentina e Moser le vacanze non finiscono mai in quanto “non lavorano”. Il caldo dà alla testa a volte. Certo Ignazio e Cecilia non si spaccano letteralmente la schiena come qualcuno, ma lavorano come influencer oltre ad avere delle attività imprenditoriali. E poi sì, da quello che postano, se la godono pure. Beati loro!

Fatto sta che le frustrazioni di chi non può permettersi tanto ben di Dio si sono scaricate sotto forma di offese. E così, olé, è iniziata la bagarre tra i fan. Da una parte coloro che hanno dato dei bontemponi a Moser e alla sorella di Belen, dall’altro coloro che hanno difeso i due, sottolineando che, pure se non dovessero muovere un dito, sono liberi di fare ciò che vogliono se hanno i denari e non rompono le scatole a nessuno.

C’è anche chi, come capita spesso in questi parapiglia social, ha invitato i ‘criticoni’ a non seguire alcuni personaggi così da evitare di farsi venire la rabbia. Dal canto loro i diretti interessati non si sono nemmeno sforzati di rispondere agli invidiosi. Dalla serie, meglio sorvolare.

E il matrimonio annunciato? Tutto rimandato al 2024. Ignazio e Cecilia hanno però confidato di recente che ce la stanno mettendo tutta per provare a dare alla luce un bebè e mettere su famiglia. Insomma, ci sono ‘i lavori in corso’. Sul fronte sentimentale procede tutto a gonfie vele e le voci di crisi di qualche mese fa sono state spazzate via. L’esatto opposto di Belen Rodriguez, alle prese con l’ennesimo crac con Stefano De Martino. Pare ormai che le speranze che i due possano ricucire siano praticamente nulla. L’amore va, l’amore viene…