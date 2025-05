Ignazio e Cecilia riappaiono uniti, gesto inatteso di Belen: via i like

Alti e bassi in casa Rodriguez. Dopo giorni in cui Ignazio Moser e Cecilia sono stati travolti da voci relative a una presunta crisi matrimoniale, è arrivato un gesto che ha spazzato via in un amen tutte le dicerie che sostenevano che fossero lontani. Nel pomeriggio di giovedì 29 maggio l’influencer trentino ha postato una foto sul suo profilo Instagram in cui lo si vede felice in auto assieme alla moglie e ai loro due cagnolini. Tutti felici e contenti? Quasi, perché pare proprio che le ruggini venutesi a creare tra Cecilia e Belen non siano state risolte. Anzi è accaduto un fatto alquanto inaspettato. Sembra che Belen abbia levato addirittura il like al post tramite il quale la sorella aveva annunciato la gravidanza.

Chi si aspettava che la conduttrice argentina si rendesse protagonista di un gesto pubblico e affettuoso nei confronti di Ignazio e Cecilia è rimasto deluso. Nemmeno sotto al post in auto con i cagnolini è apparso il like di Belen. Inoltre, spulciando il profilo Instagram di Cecilia e andando a vedere chi ha piazzato il “mi piace” sul post dell’11 maggio, quello in cui è stata annunciata la dolce attesa, ci si accorge che il like della sorella non c’è più. Un fatto alquanto curioso visto che quel ‘mi piace’ fece notizia.

Già allora il gossip era piombato sulle due sorelle, parlando di un rapporto incrinato. Cecilia annunciò la gravidanza e, dopo qualche ora, ecco che spuntò il like di Belen. Molti videro l’azione come un gesto di distensione, altri come un atto freddo quasi obbligato. Ebbene, di quel ‘mi piace’ ora non c’è più traccia. Un dettaglio che spinge a credere che tra le due influencer ci sia ancora del gelo siderale.

Ignoti al momento i motivi che hanno provocato la frattura a livello familiare. Cecilia e Belen tengono le bocche cucitissime sulla faccenda. Zero dichiarazioni sul tema. Colpisce il fatto che in un momento così particolare della vita di Cecilia, che è rimasta incinta dopo diversi tentativi, si sia creata una distanza con l’amata sorella.