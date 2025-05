Belen rapita dalla dolcezza di Spinalbese, Cecilia ignorata: i gesti a sorpresa

Belen Rodriguez elargisce dolcezze per l’ex fidanzato Antonino Spinalbese. Continua invece a ignorarsi con la sorella Cecilia. Le ultime mosse a sorpresa della showgirl argentina hanno rivelato nuovi dettagli relativi alla sua vita privata. Altro colpo di scena recente è la riapparizione al suo fianco del tenebroso ingegnere di origini siciliane Edoardo Angelo Galvano. Pochi dubbi ormai che ci sia in corso un inaspettato ritorno di fiamma. Con il professionista è stata paparazzata anche l’altro ieri per le vie di Milano. Dagli scatti sono trapelati gesti affettuosi e un feeling palpabile; è come se in questo momento la conduttrice percorresse contemporaneamente due binari paralleli: uno riguardante la sua vita amorosa, in cui ha fatto pace con il passato godendosi il presente, l’altro inerente ai suoi rapporti familiari, messi sottosopra dalla situazione delicata venutasi a creare con l’amata sorella minore.

Belen, nella serata appena trascorsa, ha pubblicato sul suo profilo Instagram uno scatto dell’ex Antonino Spinalbese. Ha ritratto l’hair stylist mentre spupazza la loro figlia Luna Marì. Un bel gesto, che certificata che ormai con lo spezzino ha rapporti più che distesi. I due si frequentano. Non intimamente, ma da genitori che vanno d’accordo nonostante la passione sia evaporata. Di questi tempi si dice ‘famiglia allargata‘. Come poc’anzi accennato, il cuore della showgirl ha invece ricominciato a battere per Galvano. Chissà se la frequentazione andrà via via a farsi più solida oppure se andrà a tramontare su un binario morto. Il tempo darà tutte le risposte del caso.

E sarà sempre il tempo a dare risposte in merito al gelo siderale calato sui rapporti con Cecilia. Sia Belen sia quest’ultima sono attivissime sui social. Eppure continuano a ignorarsi reciprocamente. Unico ‘colpo’ degno di nota degli ultimi giorni è stato un freddo like piazzato da Belen al post tramite cui Cecilia e Ignazio Moser hanno annunciato di aspettare una figlia.

Quel ‘Mi piace’ è stato una sorta di conferma del legame messo in ghiaccio dalle due sorelle. Se tra loro ci fosse serenità, infatti, c’è da scommettere che, come è sempre avvenuto, Belen avrebbe festeggiato l’evento con post teneri ad hoc e commenti ultra zuccherosi indirizzati alla sorella. Nulla di tutto questo. Permane un distacco di cui restano ignoti i motivi. Clima polare in casa Rodriguez, è calata la notte. E c’è chi addirittura sussurra che non è detto che possa presto tornare a splendere il sole.