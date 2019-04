Ignazio e Cecilia: Moser tira le somme del rapporto e non si risparmia

Ignazio Moser, 18 mesi con Cecilia Rodriguez. Lo sportivo tira le somme della love story e non si risparmia: “Sono un disastro, ma tu…” Le struggenti parole sulla relazione amorosa

Dopo 18 mesi di relazione, Ignazio Moser è sempre più stregato da Cecilia Rodriguez. Galeotto fu il Grande Fratello 2. Infatti iniziò tutto nel reality più spiato d’Italia, con tanto di clamore mediatico visto che l’argentina all’epoca era fidanzata con l’ex tronista Francesco Monte. Tuttavia, come vuole il detto, all’amore non si comanda e dunque ecco la svolta in mondo visione e la scelta della modella di buttarsi a capofitto nelle braccia di Moser. Da allora i due non si sono persi di vista un attimo e oggi lo sportivo, in occasione della data che testimonia l’anno e mezzo passato al fianco di Cecilia, ha voluto lasciarsi andare, scrivendo un lungo post social sulla sua love story.

“Insieme a te sento che ogni giorno sto coltivando la parte migliore di me”

“I nostri primi 18 mesi insieme racchiusi in una sola foto, una foto che dice tanto di noi, una foto semplice come mi hai insegnato ad essere tu”, esordisce Ignazio, scrivendo uno struggente post Instagram e immortalandosi in un’istantanea con la Rodriguez. “Una foto che rappresenta la nostra quotidianità – prosegue – quella che ci piace tanto e della quale siamo dall’inizio così gelosi… e poi quegli occhi, i tuoi occhi così puri che mi hanno fatto innamorare di te e di tutto quello che sei!”. Moser è raggiante, pazzo d’amore: “Di certo non sono perfetto, anzi direi che sono proprio un disastro, ma insieme a te sento che ogni giorno sto coltivando la parte migliore di me… Quella che solo tu nel mondo meriti… TU Cecilia”.

Cecilia e Ignazio: a quando il matrimonio?

La coppia è sempre più affiatata e pare che non conosca ostacoli. Recentemente è volata negli Usa, prendendo parte al celebre evento internazionale Coachella, in California. Di ritorno ha passato la Pasqua con la famiglia Moser. Visto che l’amore prosegue a vele spiegate e con il vento in poppa, non resta che attendere news più ghiotte sui due innamorati. Chissà che Cecilia e Ignazio non mettano in piedi presto famiglia con l’arrivo di un bel bebè, magari coronato da un’incantevole cerimonia nuziale.