Ignazio e Cecilia, l’ultima foto “incendia” gli animi: la coppia è affiatatissima

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, foto infuocata su Instagram

Le ultime news su Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez sono infuocatissime. Presi dalla calura estiva, diciamo così, lei si è mostrata a tutti senza indossare nulla al posto della maglietta e lui con solo il pantalone: lo scatto ha scatenato gli animi dei fan, incendiato è la parola giusta, e oltre alle critiche la coppia ha ricevuto una valanga di meritatissimi complimenti. Corpo da urlo, aspetto invidiabile e sorrisi travolgenti, Ignazio e Cecilia hanno conquistato tutti con uno scatto che sa proprio d’estate e che non ha nulla a che vedere con pubblicità e sponsorizzazioni varie; a commento di tutto una frase brevissima “Getting ready for the night” che tradotta vuol dire ‘Preparandosi per la serata’. E se fossero sempre questi i preparativi state certi che i follower dei due schizzerebbero molto in alto assieme alla visualizzazione.

Gli apprezzamenti per Ignazio e Cecilia dopo la foto

“Che bello – ha commentato un utente – essere liberi di fare ciò che si vuole senza doversi creare paturnie inutili. L’amore, la fiducia, sono tutto in un rapporto. Voi siete pazzeschi. W i rapporti sani”. “Oh viva la vita – ha commentato un altro –… la libertà… l’Amore… il vostro pulito e vero… Sos… ora il cuore fa papapa… Grandi i miei ragazzi”. E che dire di questo? “A me – ha commentato un altro utente – la foto piace molto perché rispecchia due ragazzi liberi, spiritosi, sempre insieme, innamorati e bellissimi”. Insomma l’idea che hanno dato Chechu e Moser è stata quella di cui vi abbiamo parlato all’inizio: quella della libertà di cui l’estate – alcuni di voi concorderanno senza dubbio – è l’esatta rappresentazione.

Cecilia e Ignazio, un amore social

Ricordiamo che Cecilia e Ignazio si sono conosciuti al Grande Fratello Vip mentre lei era ancora fidanzata con Francesco Monte; i due stanno insieme da tanto tempo, e amano mostrarsi innamoratissimi sui social network, e se lei si è rifatta una vita proprio con Moser Francesco ha provato ad andare avanti con Giulia Salemi, con la quale però è finita poco tempo fa non senza alcuna sofferenza. Buona serata a entrambi! Era di questo che parlava Ignazio, no? Lo scatto lo trovate su Instagram!