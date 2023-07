Ignazio e Cecilia da che parte stanno? Foto a sorpresa con Stefano

Dopo la cocente delusione derivata dall'(ennesima) rottura con la moglie, Belén Rodriguez, Stefano De Martino sta approfittando di questi giorni di vacanza per godersi un po’ di tranquillità in Sardegna. Attualmente infatti il conduttore ed ex ballerino di Amici sta trascorrendo qualche giorno di mare, sole e buon cibo condividendo sui social qualche scatto di alcuni degli angoli a dir poco paradisiaci che sta visitando, tra Poltu Quatu e l’Isola di Cavallo.

Una vacanza da single per De Martino dopo la turbolenta rottura con la showgirl argentina che negli ultimi giorni non si è risparmiata in termini di frecciatine social nei confronti dell’ormai ex marito. A colpire tutti però è stato un incontro alquanto inaspettato tra De Martino e una sua vecchia conoscenza, o meglio due.

L’incontro con Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser

Poco tempo fa ci sono stati i festaggiamenti per il compleanno di Ignazio Moser e, come tutti ormai sapranno, De Martino non era presente. Uno shock per la maggiorparte dei fans della coppia che si sono chiesti quale fosse la motivazione dietro a un simile affronto. Soprattutto perché alla festa era presente Elio Lorenzoni, il presunto nuovo compagno di Belen.

Si trattava senza dubbio di un’occasione molto importante e per questo motivo è sorta spontanea una domanda: quale sarà stata la reazione di Stefano De Martino di fronte a un simile sgarro? A dare una risposta al quesito era stata Deianira Marzano: secondo l’esperta di gossip infatti il conduttore non l’aveva presa affatto bene, sentendosi letteralmente tradito dalla famiglia della showgirl argentina. Motivo per cui tutti hanno pensato che dopo quell’episodio i rapporti tra De Martino e tutta la famiglia Rodriguez si fossero raffreddati una volta per tutte.

E invece a quanto pare non è così. Nelle ultime ore infatti la stessa Marzano ha fatto circolare una serie di fotografie inviatole da alcuni dei suoi followers. Le immagini ritraggono De Martino sorridente in compagnia di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. Probabilmente i tre si sono incontrati in un locale in Sardegna e hanno immortalato il momento scattandosi una serie di fotografie con alcuni loro fans. Sicuramente si sarà trattato di un incontro casuale però è possibile notare il clima sereno che si respirava tra loro. A questo punto si può dire pace fatta?

Il caso Rodriguez-De Martino continua

Nel frattempo che De Martino si gode la sua estate da single in Sardegna, Belén Rodríguez continua a postare immagini e frasi dal piglio sempre più enigmatico. L’ultimo post della showgirl argentina infatti pare essere un vero e proprio rebus. Si tratta di una carrellata di fotografie ma è la terza immagine a destare sospetti. Nello scatto si vede infatti una coppia intenta a baciarsi. Purtroppo la fotografia risulta essere molto sfocata e anche se si provasse a zoomare non si riuscirebbe a capire l’identità dei due innamorati.

La maggioranza dei followers però giura di aver riconosciuto Stefano e Belen: “Ma è Stefano! Allora non si sono lasciati!”, ha scritto qualcuno. Altri invece inveiscono contro la coppia parlando di montatura mediatica: “Praticamente è tutta una fuffa mediatica che costruiscono ogni volta che lei respira”.

Infine il quinto scatto pare aver risolto ogni dubbio: si tratta di una scultura iconica di Stefano Bombardieri che rappresenta un rinoceronte sospeso nel vuoto, il simbolo della città di Brescia dove vive Elio Lorenzoni. Ed ecco che finalmente arriva un utente e risolve il rebus: “Ha mostrato solo gli scatti di questi giorni con Elio. Il suo garage con le auto/moto e il rinoceronte con il cuore che dovrebbe essere il simbolo della città in cui vive Elio”.