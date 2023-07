Belen Rodriguez: matrimonio finito con la malinconia che morde

Nuova giornata, nuova riferimento da parte di Belen Rodriguez all’ormai assodata crisi con Stefano De Martino. Da giorni non si fa che parlare dell’ennesima rottura tra Belen e Stefano, arrivata come un fulmine a ciel sereno dopo circa un anno e mezzo dall’ultimo riavvicinamento. Nonostante i due diretti interessati non si siano ancora pronunciati apertamente sulla vicenda, i movimenti social e non di entrambi e le paparazzate dell’argentina con la presunta nuova fiamma Elio hanno lasciato poco spazio a dubbi. Per questo, in attesa di una conferma ufficiale da parte dell’ex coppia, ogni loro mossa viene analizzata nei minimi dettagli, alla ricerca di un significato nascosto che possa fornire maggiori spiegazioni su questa complicata separazione.

Belen Rodriguez: la malinconica frase sulla crisi con Stefano De Martino

Ad attirare l’attenzione degli utenti social, questa volta, è stata una storia Instagram pubblicata dalla conduttrice. Da sempre amante della lettura, la Rodriguez è solita condividere alcuni estratti dai suoi libri preferiti. Oggi, è stato il turno del manoscritto “Foglie del Giardino di Morya”, di cui ha fotografato l’esergo, ovvero la pagina con la citazione che si trova all’inizio del libro. Ecco il passaggio citato dalla Rodriguez: “Ti chiederanno come si traversa la vita. Rispondi: come un abisso su una corda tesa. In bellezza, con cautela e oscillando”.

Un passaggio poeticho, che sta a indicare come, nella vita, bisognerebbe sempre vedere il bello, anche nei momenti più bui e difficili, cercando di non perdere mai la strada. Dunque, un augurio per se stessa, in modo da cercare di vivere in maniera diversa anche le giornate future che l’attendono. O, almeno, questa è l’interpretazione che diversi seguaci hanno dato all’immagine. Diversi utenti, infatti, sostengono che Belen volesse riferirsi al difficile momento che sta attraversando, con la speranza di poter vedere il bicchiere mezzo pieno anche nei periodi più duri.

D’altro canto, poi, c’è chi crede che abbia voluto parlare indirettamente proprio a Stefano De Martino, invitandolo a superare questo abisso insieme, anche se con calma e cautela, proprio come scritto nel libro. Naturalmente, queste sono semplici interpretazioni dei followers della showgirl argentina, che non sono state assolutamente confermata dalla stessa. Difatti, non si sa se la Rodriguez abbia semplicemente voluto condividere una citazione che le piaceva o se, effettivamente, il suo intento era quello di parlare in maniera sottile della sua situazione personale.