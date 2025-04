Ignazio Boschetto de Il Volo diventa papà: sesso e nome del bebè

Ignazio Boschetto, cantante de Il Volo, diventerà a breve papà. Lo ha annunciato lo stesso artista assieme alla moglie Michelle Bertolini tramite un dolce post pubblicato su Instagram lungo la serata di giovedì 10 aprile. La coppia ha anche svelato il sesso e il nome che darà al suo frutto d’amore: si tratta di una femminuccia che sarà chiamata Bianca. Ignazio e Michelle si sono sposati lo scorso settembre. Ora sono pronti a mettere su famiglia e a diventare genitori per la prima volta.

“Amore mio, non sai quanto ti abbiamo desiderato”, esordiscono nel post-annuncio Boschetto e Bertolini, a corredo di una serie di scatti in cui si vede il cantante baciare amorevolmente il pancino della compagna. “Ancora – aggiunge la coppia – stentiamo a credere che diventeremo genitori. Pensavamo che eravamo già stati fortunati a trovarci noi due nella vita, ma ancora una volta ci ha sorpresi, regalandoci un’altra sfumatura di pura felicità”.

Infine i due coniugi hanno rivelato di aspettare una bimba: “Fra pochi mesi arriverai e non vediamo l’ora di vederti, di crescerti, di farti conoscere il mondo e di conoscere il meraviglioso privilegio di essere papà e mamma. Nel nostro centro del mondo adesso ci sei tu BIANCA”.

L’annuncio della gravidanza è immediatamente stato preso d’assalto da tantissimi fan e da diversi personaggi del mondo dello spettacolo e della musica che si sono congratulati con Ignazio e Michelle, augurando loro il meglio. Tra le prime a esprimere felicitazioni tra i vip Federica Panicucci, Antonella Clerici e Alessandra Amoroso. Tra l’altro anche quest’ultima ha dichiarato pochi giorni fa di essere incinta, confermando i gossip sul suo conto. Come la Bertolini partorirà una bimba che sarà chiamata Penelope.

Ignazio Boschetto, chi è la moglie Michelle Bertolini

Ignazio Boschetto e Michelle Bertolini si sono sposati con rito civile lo scorso giovedì 12 settembre innanzi alla parentela stretta e agli amici. Il cantante de Il Volo è famosissimo in tutto il mondo e non ha bisogno di presentazioni. In realtà anche Michelle non è un volto del tutto sconosciuto.

Nata il 15 giugno del 1994, fin da piccola ha praticato sport. In particolare era una promessa del tennis. Purtroppo ha dovuto appendere la racchetta al chiodo a causa di un infortunio al ginocchio. A 19 anni, nel 2013, è stata eletta Miss Venezuela Internacional. Attualmente è un’imprenditrice. Ha aperto il ristorante Kiko Sake Sushi by Bertolini a Caracas. Inoltre è attiva nell’import di vino italiano in Venezuela. Al pari del marito, è una persona che preferisce mantenere riserbo sulle sue vicende private, evitando di esporsi mediaticamente in continuazione.