Ignazio Boschetto, altra delusione d’amore? Il gossip impazza

Ignazio Boschetto uno dei tre ragazzi de “Il Volo” si sarebbe lasciato con la fidanzata, la ballerina brasiliana Ana Paula Guedes. I due stavano insieme da più o meno un anno e sembrava fossero molto affiatati. La ballerina ha anche seguito il cantante in alcune tappe del tour italiano del gruppo. Ora però ai fan più attenti non è sfuggito che sui social i due sono sempre meno presenti insieme. Se prima tra post e storie Instagram si mostravano non di rado assieme, ora tutto è cambiato. Per molti questo significherebbe che tra i due qualcosa non va o addirittura una rottura definitiva. A rilevare la ‘latitanza’ social e i dettagli della probabile crisi/rottura è stato The Pipol Gossip.

Questa la ricostruzione del portale esperto di cronaca rosa:

Ignazio Boschetto, il tenore de “Il Volo” e Ana Paula Guedes si sono lasciati? Ci sarebbe un indizio che lascia spazio a pochi dubbi… Boschetto e la Guedes sono sempre sembrati molti uniti nonostante abbiano sempre vissuto a distanza l’uno dall’altra. La relazione tra il cantante e la ballerina brasiliana va avanti da più o meno un anno. I due sono diventati una coppia nel 2021, durante le ultime fasi della pandemia. Si sono conosciuti sui social, dato che in quel momento entrambi non potevano esibirsi in pubblico a causa del Covid. La loro relazione è iniziata quindi a distanza. La scorsa estate i due hanno passato molto tempo insieme, la ballerina infatti ha seguito Ignazio in diverse date del tour estivo de “Il Volo” in giro per l’Italia. Da allora, però, le loro comparsate di coppia sui rispettivi profili Instagram hanno iniziato a diradarsi sempre più e ora non ci sono più foto che li ritraggano insieme. Un chiaro indizio, secondo alcuni fan, che tra i due la situazione non sia rosea. Molti hanno pensato che la lontananza costante non abbia giovato al benessere della coppia.

Chi è Ana Paula Guedes

La Guedes è una bellissima ballerina di 27 anni brasiliana. con Boschetto si sono conosciuti tramite i social durante il periodo della pandemia ed è scattato l’amore. Nonostante la distanza, visto che la ballerina vive in Brasile, i ragazzi sono riusciti a imbastire una relazione sentimentale seria e passionale. Lo stesso cantante in un’ospitata a Domenica In da Mara Venier spiegò come con la fidanzata riusciva a incastrare gli appuntamenti.

“Va bene, mi raggiunge per il tour. Ci vediamo, ogni tanto, io lavoro, lei lavora. Come le coppie intelligenti aspettiamo il momento giusto”

Oltre ad essere una ballerina, la Guedes è anche una star della televisione e dei social. In Brasile fa parte dei maestri di ballo di Dança dos Famosos che sarebbe il ‘nostrano’ Ballando con le Stelle. Pure sulle piattaforme del web è molto seguita. Basti pensare che il suo profilo Instagram conta più di 400 mila follower. Nella sua bio si descrive così:

“Coreografa, Ballando con le stelle (negli anni 2013, 2014, 2015, 2019, 2021), insegnante di danza, ingegnere civile e amante della vita”

Gli altri due tenori del ” Il Volo” sono fidanzati? Le ultime informazioni che si hanno risalgono al 7 novembre 2022 quando il trio è stato ospite a Verissimo da Silvia Toffanin. Piero Barone sarebbe single e non avrebbe ancora trovato l’anima gemella. Gianluca Ginoble invece ha detto di essere fidanzato con una ragazza che ha lo stesso nome della madre: Eleonora.

Sul fronte del lavoro per i ragazzi va tutto a gonfie vele e a dicembre li aspettano tre date importanti del loro tour in Italia a Torino, Milano e Roma.