Verissimo, ‘Silvia Bond’ incalza Il Volo: “Ginoble ha le fidanzate in leasing”

A Verissimo, nel corso della puntata in onda domenica 7 novembre, Silvia Toffanin ha svestito i panni dell’intervistatrice delicata e ha indossato quelli della 007 sentimentale, della ‘Bond Girl’. Ecco quindi un’inedita versione della compagna di Pier Silvio Berlusconi, ‘Silvia Bond’, indagatrice alla ricerca dello scoop amoroso. Tra l’altro, cercato e trovato: bingo! Nel corso dell’ospitata de Il Volo, sempre parchi di informazioni sulla loro vita privata, la presentatrice è riuscita a far sbottonare il trio sul tema ‘amore’ facendo trapelare diverse curiosità e chicche mai raccontate relative ai giovani tenori.

Dopo aver affrontato temi relativi alla carriera e agli affetti famigliari, Piero Barone (28 anni), Ignazio Boschetto (27) e Gianluca Ginoble (26) sono stati simpaticamente torchiati dalla Toffanin in merito alla loro situazione di cuore. Il primo a finire sotto le grinfie della conduttrice è stato Ginoble, considerato il più farfallone del trio. Dalle ultime notizie si sapeva che aveva una frequentazione con una tale Francesca. Quella storia non c’è più. Evaporata. Oggi c’è Eleonora.

“Io non sono sigle”, ha esordito ridendo e incassando subito l’ironia di Ignazio: “Lui è fidanzato a intermittenza, con il leasing”. Risate in studio. Gianluca ha poi spiegato di avere appunto una lei al suo fianco in questo momento: “Sono felice, sono davvero fidanzato. Lei si chiama come mia mamma: Eleonora”. Boschetto si è lasciato andare ad altre simpatiche battute: “Le tiene in leasing”. ‘Silvia Bond’ si è fatta una risata e ha poi diretto la sua ‘indagine’ su Piero, quello più riservato e criptico del trio.

“L’amore è un tema particolare, molti hanno la fortuna di trovare l’anima gemella. Io ancora no: sono sicuro che è lì fuori, da qualche parte. Però è un sentimento forte e bisogna tutelarlo”, ha riflettuto Barone. “Ma hai avuto una fidanzata negli ultimi anni?”, ha incalzato la curiosa ‘Silvia Bond’. “Ripeto, un sentimento forte va tutelato. Stare bene e la felicità sono due cose diverse. Ora io sto bene”, ha sottolineato il tenore, senza volersi svelare di più. Tutto resta avvolto nel mistero. Chissà…

Il Volo: Ignazio Boschetto e la love story con la ballerina brasiliana Ana Paula Guedes

La palla è passata a Ignazio Boschetto che da qualche mese è felicemente innamorato di Ana Paula Guedes, stupenda ballerina brasiliana di 27 anni. Un rapporto nato in tempo di pandemia, dove è stato difficile incontrarsi visto che la danzatrice abita nel suo Paese d’origine. Infatti i primi contatti sono stati da remoto. “Ho conosciuto una ragazza dall’altra parte del mondo. 8 mesi a messaggiarci. Poi sono andato in Brasile e… è molto bella dentro. Sono innamorato“, ha spiegato il cantante, porgendo con un largo sorriso, quello dell’amore.

Per ‘Silvia Bond’, missione compiuta: l’indagine sulla riservatissima vita amorosa de Il Volo ha portato buoni frutti.