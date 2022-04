Iene: Corona “furbo”, i “soldi” della d’Urso, Belen “wow”. Ilary ne ha per tutti

Ilary Blasi è tornata, in qualità di ospite a Le Iene, programma che per molti anni è stata la sua casa televisiva. Nello show di Italia Uno ha affrontato l’allettante “Passaparola”, una sorta di quiz in cui si è chiamati a rispondere a delle domande mirate su volti celebri e personalità quotate. Il quiz è semplice: Teo Mammucari elenca una serie di personaggi sui quali l’ospite deve dire la propria quando gli viene data tra le mani la fotografia del vip di turno. Il gioco non prevede che venga svelata l’identità su cui vertono i commenti, ma si comprende facilmente il nome di colui/colei su cui si è chiamati a rispondere. Ebbene, la Blasi si è pronunciata sul marito Francesco Totti, su Alfonso Signorini, Barbara d’Urso, Belen Rodriguez, Fabrizio Corona, Gerry Scotti, Michelle Hunziker e lo stesso Teo Mammucari.

Pronti via ed ecco che Ilary si è trovata innanzi la carta con il volto di Barbara d’Urso per la quale ha avuto giudizi positivi: “La conosco da 20 anni circa. C’è sempre stata simpatia tra noi sì. Affetto no, ma perché è una parola impegnativa. Se abbiamo litigato? Ma assolutamente no. Non siamo mai uscite insieme, ma la conobbi durante una vacanza. Professionalmente l’apprezzo e mi piace il suo modo di lavorare. Trovo che sia una grande professionista. Ovviamente siamo due generi diversi. Non c’è nulla che le invidio e non penso proprio che lei mi invidi nulla”. Capitolo economico: chi guadagna più soldi? Ilary o Barbara? “Penso che lei guadagni molto più di me”. E ancora: “Se ha sempre parlato bene di me? Io credo di sì. Se devo descriverla con una parola scelgo professionista”.

Dunque largo a Belen Rodriguez, che la Blasi baciò al tempo in cui era al timone del Grande Fratello Vip: “Da 0 a 10 come voto le do 8, non la conosco benissimo. Come professionista le do un 7. Tra noi due sono invecchiata più io. Se c’ho fatto un pensierino? No, nemmeno da ubriaca, però ci siamo baciate. Un voto al bacio? Un bacetto quindi un 6. Se è una numero 1 nella professione? Nel lavoro non è una numero 1. Il suo pregio più grande è che è molto bella. Se mio marito ricevesse un messaggio da questa donna farei delle domande. Come parola per descriverla direi: “wow””.

Si è passati poi a Fabrizio Corona. Ilary, con l’ex re dei paparazzi, ha diversi conti in sospeso. Le frizioni sono iniziate molto tempo fa, quando Corona parlò di un presunto tradimento di Totti prima del matrimonio appunto con la Blasi. “Non c’ha mai provato con me. Non l’ho mai baciato, me manca”, ha sottolineato Ilary ridendo. Quindi ha aggiunto: “Non c’ho mai fatto pensierini, non è brutto, ma non c’ho mai pensato. Come definisco il suo modo di lavorare? Ah perché lavora? Cosa dice in giro di me questa persona? Tante cose, fidati. Se ha più nemici o amici? Direi 50 e 50, dai. Ha fatto più soffrire o ha più sofferto? Alla stessa maniera. Se devo descriverlo con una parola direi: “Furbo””.

Si è così planati su Alfonso Signorini, il direttore di Chi Magazine che ha raccolto la sua eredità al Grande Fratello Vip. “Sì, è una persona che stimo; è molto più colta e influente di me. Mi fido? Non mi fido di nessuno. Di persona è molto più simpatica che in tv, è ironica. Mi ha chiamato a volte per farmi i complimenti e pure io lo ho chiamato. Una parola per descriverlo? Molto intelligente”.

Per quel che riguarda Gerry Scotti, Ilary ha spiegato di averci lavorato e che lo ha sempre visto “rispettoso di tutti”. Poi ha aggiunto? “No, questa persona non l’ho mai baciata. Pregio? Simpatica e canta anche molto bene. Showman”.

Spazio al marito Francesco Totti. Di recente Ilary e l’ex stella della Roma sono stati al centro del gossip. Si è persino mormorato che il matrimonio fosse giunto al capolinea. La burrasca “rosa” è passata e la coppia ne è uscita indenne. “Ci conosciamo da 20 anni. Sì, certo, ci siamo baciati. Questa persona è invecchiata peggio di me. Difetto? Mhh è permaloso, accetta poco le prese in giro. A questa persona cosa invidio? La moglie. Parola per descriverla? Fantasista”.

Quindi è stata la volta di Michelle Hunziker, sua collega a Mediaset. Le due big del Biscione poche settimane fa sono state protagoniste di un bacio in mondovisione durante il one woman show Michelle Impossible: “La stimo, forse è più brava di me. Ha sofferto un po’ ultimamente, come professionista le do 9. Sì, l’ho baciata. Teutonica”.

Infine i commenti spassosi su Teo Mammucari, che l’ha intervistata: “Come professionista 7. Lo conosco da 10 anni, lui è invecchiato peggio di me”. Teo a questo punto ha dato un simpatico calcetto alla sedia, in segno di spassosa disapprovazione. “Questa persona ci ha mai provato con me? No”. Risate in studio. “Un aggettivo per descriverlo? Tinto”, ha detto Ilary ridendo in riferimento ai capelli di Mammucari.