Iene, Benjamin Mascolo: “478 giorni senza droga, morire è facile”

Alle Iene, Benjamin Mascolo ha fatto un monologo sull’utilizzo delle droghe e della sua rinascita da quando ha smesso. “Sono passati 478 giorni da quando ho ricostruito, giorno dopo giorno la mia rinascita. Rinunciare alle sostanze è stato solo il prima, perché le usavo per colmare un vuoto che solo dopo è diventato evidente“, ha esordito il cantante raccontando della sua disintossicazione.

“Il 18 giugno 2022 alle 4.30 del mattino – ha aggiunto – ero steso sul pavimento a fissare una parete ed ho toccato il fondo. Avevo la certezza che nessuno sarebbe venuto a salvarmi, quella notte è stata l’ultima in cui mi sono drogato. Il giorno successivo, prima del mio 29esimo compleanno, ho deciso di diventare sobrio, ho messo al primo posto la salute mentale, perché per stare bene fuori bisogna stare bene dentro”.

“Finché respiriamo possiamo rendere la nostra vita un capolavoro e mi sono riavvicinato alla mia famiglia“, ha spiegato Benjamin in riferimento al fatto di come l’allontanamento dalle droghe gli ha permesso di tornare a cercare gli affetti che aveva messo da parte.

E ancora: “Ho deciso di essere integro, tonare a rispettare la mia parola. Quando soffri alimenti la rabbia e pensi di essere circondato da traditori, da persone che ti stanno vicine solo perché hanno il vento a favore ma la dura verità e che chi ti tira vicino e non ama quello che sei diventato è solo perché vuole di più da te“.

La rinascita di Mascolo è avvenuta grazie alla sua forza di volontà. Il cantante ha dovuto toccare il fondo prima di capire realmente che così non poteva più andare e c’era bisogno di dire basta a quella dipendenza.

“Questo è quello che ho capito nel momento più basso della mia vita, ho capito che morire è facile, ma è difficile iniziare a vivere davvero e per farlo devi chieder aiuto, devi trovare la forza in te stesso e nelle persone che hai più care. Devi provare in tutti i modi a riscrivere la pagina, anche a costo di strapparla mille volte“.

Il mese scorso Benji in un’intervista al podcast One More Time aveva rivelato cos’era accaduto con Bella Thorne, che proponeva rapporti a tre con altre ragazze e questa cosa, a lungo andare, ha generato in lui delle insofferenze. Il cantante aveva raccontato che la fine del rapporto lo aveva portato in un periodo molto difficile nel quale si è buttato nel consumo di anfetamine e metanfetamine.

La relazione con Bella Thorne

I due si sono conosciuti al Coachella, celebre festival americano, nel 2019, poco dopo la separazione da Fede, con cui formava il duo musicale. I due erano molto affiatati e condividevano molte esperienze, rendendo partecipi anche i fan, tramite i social.

Poi la rottura. Tramite un post Instagram, dopo 3 anni di relazione, a causa di alcune insofferenze sentite da Benji, la love story è giunta al termine. Il cantante, che ha sempre accettato la bisessualità di Bella Thorne, non è più riuscito ad accettare alcuni compromessi.