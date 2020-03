Idris Elba ha il Coronavirus: l’attore è in isolamento ma non ha sintomi

Idris Elba positivo al Coronavirus: l’annuncio dell’attore che è già in isolamento

Il Coronavirus continua a colpire il mondo di Hollywood. Dopo Tom Hanks e Olga Kurylenko anche Idris Elba è affetto da Covid-19. A dare l’annuncio lo stesso attore su Twitter, dove ha spiegato che non ha al momento sintomi e che è già in isolamento. Il tampone è stato eseguito in mattinata e i risultati sono stati tutt’altro che positivi. Idris – che ha 47 anni e nel 2018 è stato eletto l’uomo più sensuale al mondo – ha invitato tutti a stare tranquilli e a uscire il meno possibile per non favorire il contagio. “Questa mattina ho fatto il test per il Covid-19 e sono risultato positivo. Non ho sintomi, mi sento bene ma sono in isolamento”, ha spiegato l’interprete inglese. “State a casa e siate pragmatici. Vi terrò aggiornati sulle mie condizioni di salute. Niente panico”, ha aggiunto.

Chi sono gli altri attori famosi che hanno preso il Coronavirus

Prima di Idris Elba sono stati colpiti dal Covid-19 l’attore Tom Hanks e la moglie Rita Wilson. I due si sono ammalati in Australia, dove si erano recati per le riprese di Elvis, il biopic di Baz Lurhmann su Presley. Dopo che è trapelata la notizia la produzione ha fermato i lavori della pellicola, che vede protagonista il giovane Austin Butler. Ha il Coronavirus pure Olga Kurylenko, nota per il ruolo di Bond Girl in uno degli ultimi film di 007.

I Vip italiani che sono stati colpiti dal Coronavirus

In Italia il Coronavirus non ha risparmiato le celebrity. Tra i calciatori sono noti i casi di Daniele Rugani e Manolo Gabbiadini. Senza dimenticare quello del giornalista Nicola Porro, del governatore Nicola Zingaretti e dell’attrice Giuliana De Sio.