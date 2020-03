Olga Kurylenko: Bond Girl di 007 positiva al Coronavirus, l’appello

Coronavirus: l’attrice di James Bond, Olga Kurylenko ha il Covid-19. L’appello sui social

Si allunga, ahimè, la lista dei vip affetti dal Covid-19. Il contagio sempre più allarmante del Coronavirus non fa sconti a nessuno e nelle ultime ore sono tante le notizie che si rincorrono sul web, e che chiamano in causa motli attori o comunque personaggi noti del mondo dello spettacolo e non solo. Dopo la notizia che anche Tom Hanks e consorte hanno contratto il virus, ora apprendiamo che Olga Kurylenko, attrice del cast di 007, è affetta dal virus che sta spaventando il mondo intero. A darne notizia è stata la stessa Olga sul proprio account Instagram. Accompagnato da un appello che in molti sembrano ancora non capire: quello rimanere a casa per tutelare la propria salute e quella dei nostri cari.

Olga Kurylenko e il Covid-19: le sue parole

“Sono rinchiusa in casa perché sono risultata positiva al Coronavirus“, inizia a spiegare l’attrice e modella ucraina. La bella Olga è apparsa nel film con Daniel Craig “Quantum of Solace” nel ruolo di Bond Girl. Secondo quanto riportato dalla stessa Kurylenko, il Coronavirus l’ha costretta a stare a casa già da diversi giorni: “In realtà sono malata da quasi una settimana. Febbre e affaticamento sono i miei principali sintomi. Abbiate cura di voi e prendetelo sul serio!“, spiega infine. In molti si sono stretti intorno alla 40 enne, che si sta curando e come molti spera di vedere questo incubo finire molto presto.

Covid-19: le star affette dal virus

Come già detto prima, si sta allungando la liste dei vip che sono risultati positivi al Covid-19. Insieme ai già citati Tom Hanks e la moglie Rita Wilson, ci sono anche gli italiani Leonardo Greco e Alessandro Cannataro (ex volti di Uomini e Donne), l’attrice Giuliana De Sio, e in forse l’attrice spagnola di Una Vita e Il Segreto Alejandra Meco.