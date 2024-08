Ida, Roberta e Cristina: prima e dopo UeD. Che cambiamento!

Poche ore fa è uscita la notizia che racconta la nuova vita di Paola Frizziero. Tempo fa ne avevamo parlato anche noi raccontandovi come fossero diventate alcune protagoniste storiche di Uomini e Donne. Paola era una di queste ma c’erano anche Ramona, Tara e tante altre. Oggi vogliamo invece vedere come sono cambiate le protagoniste attuali del parterre femminile. Parliamo infatti di Roberta di Padua, di Ida Platano e di Cristina Tenuta. Tre donne dal carattere dirompente che non si sono mai tirate indietro di fronte alle discussioni. I loro ingressi nel programma della De Filippi sono relativamente recenti. Eppure rivedendo le foto del passato si fa fatica a ricordare come fossero.

Tra queste Ida è sicuramente quella che è cambiata di meno. Da sempre apprezzata per il suo sorriso e la sua bellezza la bella siciliana ha fatto giusto qualche “ritocco” per mantenere la sua naturale freschezza. Quello che le piace cambiare con una certa regolarità sono i capelli. Vuoi perché lo fa di mestiere, Ida non smette mai di stupirci con dei cambi look di grande effetto. Passiamo ora a Cristina Tenuta. Tra le tre si tratta dell’ingresso più recente. Cristina infatti è entrata a far parte del programma nel 2022. Scorrendo alcune immagini di lei relative a qualche anno fa sembrano piuttosto evidenti i cambiamenti sul suo volto. Partendo dal presupposto che si tratta di una splendida ragazza questi “ritocchi” non possono che rappresentare un valore aggiunto.

Roberta di Padua: gli interventi estetici e il dimagrimento eccessivo

Va detto però che Cristina questi piccoli interventi estetici li ha confessati proprio a Maria De Filippi. Infatti quando Barbara De Santi la attaccò proprio sul suo aspetto estetico, Cristina rispose ammettendo di essere ricorsa a qualche piccolo “aiutino”. Infine abbiamo Roberta di Padua. Forse lei è quella che è cambiata di più nel tempo. Sicuramente qualcosa nel viso è stato modificato tanto che se mettiamo a confronto le foto del passato con quelle odierne salta subito all’occhio la differenza. Anche Roberta ha sempre ammesso candidamente di aver subito degli interventi estetici. Ed anche in questo caso parliamo di una bellissima ragazza che ha solo cercato di migliorarsi.

Nel caso di Roberta poi si aggiunge anche un dimagrimento notevole nell’ultimo periodo. Questo calo improvviso, dovuto a stress lavorativo, ha accentuato sicuramente l’evidenza dei “ritocchini”. Roberta, a causa di questa cambiamento di peso, ha ricevuto molte critiche ma la bella casertana le ha sempre ignorate. Anche perché sta trascorrendo serenamente le sue vacanze con Alessandro Vicinanza. Ah giusto! Ricordiamoci che le tre donne oltre a condividere l’amore per i ritocchini estetici hanno anche un’altra cosa in comune: l’interesse per Alessandro che al momento, però, sembra avere occhi solo per Roberta. Staremo a vedere quando inizierà la nuova stagione di Uomini e Donne se sarà ancora così.