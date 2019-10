Ida e Riccardo, è De Filippi show: “Sei un cretino”, lui quasi in lacrime

Uomini e Donne, Ida e Riccardo: la lettera d’amore che manda in crisi Guarnieri

Ida Platano e Riccardo Guarnieri oggi sono stati i protagonisti indiscussi del Trono Over, visto che è la puntata in cui lui ha deciso di leggerle una lettera dopo tante titubanze: erano state le anticipazioni su Uomini e Donne a svelarcelo ma nei vari dettagli trapelati in rete non era emerso che la De Filippi avesse insistito così tanto con il bel Cavaliere per fargli fare ciò che avrebbe voluto fare sin da inizio puntata. Una breve sintesi: Riccardo voleva leggere una lettera per riconquistare Ida ma in puntata ha avuto dei ripensamenti dopo averla vista piuttosto interessata ad Armando Incarnato; Maria è intervenuta più volte per convincerlo ad andare al centro dello studio per dichiararsi e lui, pur avendolo fatto una priva volta, si è tirato indietro perché ha visto in lei un muro.

Ida e Riccardo, Maria De Filippi difende lei e sprona lui

“Se stai lì a guardare – queste le parole della De Filippi a Riccardo dopo il confronto fra Ida e Armando – ti capita solo quello [cioè che le cose desiderate non si realizzino, ndr], non ti può capitare altro. Siccome io so che lui – così Maria si è rivolta a Incarnato – ha portato una cosa e ha detto prima di entrare ‘Non so se farlo o non farlo’…”. “Non mi sembra il caso”, ha proseguito Riccardo che non ha condiviso l’apertura di Ida nei confronti di Armando e stava iniziando a darle delle colpe che in realtà non aveva: perché la Platano avrebbe dovuto evitare di conoscere qualcun altro che le piaceva se alla fine è stato anche lui a portarla a quella conclusione? “Adesso – gli ha fatto notare la De Filippi – non le puoi dire ‘Non lo faccio perché tu…’, non puoi farlo questo”, ha chiosato. A un certo punto il Cavaliere ha anche detto che a Ida bisognerebbe cambiare la scheda madre, senza aspettarsi però che Maria l’avrebbe difesa: “Io trovo che abbia una bellissima scheda madre”.

Maria stufa: “Sei un cretino”, Riccardo sorpreso

Riccardo più volte è finito quasi in lacrime, non tanto per l’apertura di Ida nei confronti di Armando quanto perché – almeno a sua detta – temeva di non riuscire a leggere questa benedetta lettera che alla fine sentiremo leggere domani. A far innervosire, ma solo leggermente, Maria è stato sempre Guarnieri che sembra non aver apprezzato l’atteggiamento che Ida ha avuto nei confronti di Armando; quest’ultimo ha capito che a Ida piace ancora Riccardo e ha deciso di chiudere con lei: “Io non mi preoccupo di lui – queste le sue parole – ma dei suoi occhi [di quelli di Ida, ndr] e del fatto che è rimasta seduta lì e del fatto che vuole sapere con ansia cosa c’è scritto”. Ida poi ha fatto intendere che non direbbe di ‘no’ a un eventuale nuovo corteggiamento di Riccardo e lui invece di prendere coraggio e leggere la lettera ha continuato ad avere incertezze: ecco perché Maria si è innervosita. “Sarò un testardo, però…”, queste le parole di Guarnieri. “No, sei un cretino”, ha continuato la De Filippi. E pensare che tutto andrà diversamente da come ci aspettavamo.