Ida e Riccardo, addio Temptation Island: falò di confronto alla seconda puntata

Anticipazioni Temptation Island: qual è la coppia che fa il falò di confronto alla seconda puntata

Maria De Filippi lo aveva anticipato: la nuova edizione di Temptation Island è imprevedibile. E dopo Oronzo e Valentina, che hanno avuto il falò di confronto alla prima puntata, è il turno di Ida e Riccardo. A quanto pare la coppia nata al Trono Over di Uomini e Donne ha lasciato il reality show di Filippo Bisciglia al termine della seconda puntata. Dopo l’anticipazione fornita da Uomini e Donne Magazine, è Il Vicolo delle News a far notare che nel promo della puntata in onda lunedì 16 luglio si vede Riccardo Guarnieri passeggiare di notte, vestito elegantemente, sulla spiaggia. Proprio il luogo dove da sempre, fin dalla prima edizione, si svolge il faccia a faccia tra le coppie.

Gemma Galgani ospite della seconda puntata di Temptation Island

Se la prima puntata di Temptation Island (che ha fatto il boom di ascolti) è stata incentrata su Oronzo Carinola e Valentina De Biasi, la seconda sarà tutta su Ida Platano e Riccardo Guarnieri. E l’ex Dama di Uomini e Donne avrà pure una visita speciale: quella di Gemma Galgani, accorsa in Sardegna per confortare l’amica. Ida e Gemma hanno legato molto dietro le quinte dl programma di Canale 5 e la Galgani, appena ha saputo dei problemi sentimentali della Platano, è corsa a supportarla. Al momento non sappiamo chi abbia chiesto il falò di confronto: Ida o Riccardo? Entrambi non hanno approvato i comportamenti dell’altro: la loro storia sta per finire?

Ida e Riccardo del Trono Over non si seguono più su Instagram

Intanto Riccardo e Ida hanno smesso di seguirsi su Instagram. Pare che il gesto sia stato compiuto dopo la fine delle registrazioni di Tempation Island anche se, secondo alcune indiscrezioni, i due non si sono mai seguiti sui social network. Sarà davvero così? Per scoprire la verità non resta che attendere la prossima puntata di Temptation Island!