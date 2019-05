Ida e Riccardo insieme: Maria sprona il cavaliere e lui sorprende

Ida e Riccardo in crisi a Uomini e Donne: Maria De Filippi sprona il Guarnieri a fare un passo verso la Platano

Ida Platano e Riccardo Guarnieri al Trono Over di Uomini e Donne danno nuovamente vita a delle accese discussioni, non solo in studio ma anche dietro le quinte. Il cavaliere afferma di volere del tempo ancora, mentre la dama mette la parola fine a tutto questo. Entrambi salutano i presenti in studio, ma restano comunque a discutere sempre sotto le telecamere. Una parte del pubblico e Gianni Sperti sperano che i due possono finalmente tornare insieme, c’è anche però chi si sta un po’ stancando delle loro liti. Ida, da sempre un volto molto amato del programma, a detta di molti, dovrebbe rifarsi una vita e lasciar perdere definitivamente Riccardo. Sembra, però, che sentimenti che prova nei confronti del cavaliere siano troppo forti per mettere, una volta per tutte, la parola fine. Proprio per tale motivo, Maria De Filippi cerca di spiegare al Guarnieri come stanno le cose e, soprattutto, lo sprona a comportarsi meglio nei confronti di Ida.

La conduttrice, più volte, si inserisce nei discorsi fatti dalla coppia per far comprendere determinati dettagli a Riccardo. Quest’ultimo, però, sembra restare convinto della sua, tanto che si allontana dalle telecamere, dopo essersi tolto il microfono. Poco dopo torna nuovamente in scena, dietro le quinte, insieme a Ida. A questo punto, Maria la sprona nuovamente a fare un gesto importante nei confronti della Platano, per darle le sicurezze che lei cerca. Scendendo nel dettaglio, la De Filippi consiglia Riccardo ad andare insieme a Ida a Bergamo. Il cavaliere, però, delude rivelando di non poter partire con lei e le chiede di restare con lui a Roma. Riccardo afferma di avere una motivazione valida e molto personale, pertanto decide di non parlarne in pubblico.

Ida e Riccardo: la coppia lascia lo studio di Uomini e Donne mano per mano

Ida e Riccardo devono prendere una decisione: continuare questa nuova frequentazione o dividersi definitivamente? Inaspettatamente è proprio il Guarnieri a fare il primo passo. Dopo essere stato spronato più volte da Maria a partire con la Platano per Bergamo, trova finalmente una soluzione. Il cavaliere si alza e corre verso Ida stringendola tra le sue braccia, sorridendo. Lei ricambia e decide di restare a Roma con lui. Insieme lasciano lo studio, mano per mano. Non sappiamo esattamente cosa sia accaduto dopo tra loro, non ci resta che attendere per scoprirlo!