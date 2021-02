Iconize posta la foto di un bacio con Zorzi: perché Tommy si arrabbierà

Iconize, al secolo Marco Ferrero, 29 anni, torna a ‘trafficare’ con i social e molto probabilmente tornerà anche a fare arrabbiare qualcuno. Quel qualcuno porta il nome di Tommaso Zorzi, attualmente impegnato al Grande Fratello Vip. Nelle scorse ore Ferrero ha fatto campeggiare su Instagram uno scatto romantico in cui bacia Zorzi. Il tempismo con cui ha deciso di postare la foto è strabiliante: il gesto infatti arriva nel giorno di San Valentino. L’istantanea è rimasta visibile per poco perché poi lo stesso Iconize l’ha rimossa. Curioso il fatto che certi influencer abbiano il vizietto di pubblicare dei contenuti per poi cancellarli. Il dubbio è che in diverse occasioni si cerchi un po’ di visibilità. Come diceva Andreotti “a pensare male si fa peccato ma spesso ci si azzecca”.

Il bacio in questione risale a quando Tommaso e Marco stavano assieme. A incorniciarlo lo sfondo arcobaleno, simbolo della rivendicazione dei diritti LGBTQ. I due hanno avuto una love story in passato. La loro conoscenza avvenne grazie ad Aurora Ramazzotti, che, essendo amica di entrambi, li aveva messi in contatto.

La relazione sarebbe durata circa un anno. Dopo l’addio Tommy e Ferrero hanno avuto dei tira e molla fino alla rottura definitiva. Ognuno per la sua strada. A oggi i due non sono rimasti in rapporti idilliaci (anzi sembrano essere piuttosto tesi). E c’è da scommettere che Zorzi non prenderà affatto bene l’idea che è venuta a Marco, quella di postare una loro foto. “Parla male di me in giro. Mi scrive e mi chiama senza mai ricevere risposta. Ogni tot, da quando ci siamo mollati, riposta una foto di noi che ci baciamo. Giusto per alimentare il chiacchiericcio”, ha raccontato di recente Tommaso al Grande Fratello Vip. Insomma, ha risposto anticipatamente a ciò che si è verificato oggi e che, evidentemente, non è la prima volta che capita. Ferrero pare proprio che abbia il vizietto di stuzzicare l’ex.

Nei mesi scorsi Ferrero è stato al centro di una brutta pagina televisiva e social. Sul web ha raccontato di aver ricevuto un’aggressione omofoba, presentandosi ai propri fan con dei lividi così da offrire una prova del pestaggio ricevuto. La medesima versione l’ha narrata a Pomeriggio 5 da Barbara d’Urso. Peccato che dopo un po’ di tempo si è scoperto che non c’è stata alcuna aggressione e che lo stesso Iconize ha inscenato il tutto. “Lui è abbagliato dalla smania di protagonismo”, ha tuonato sempre Zorzi nel reality di Canale 5, riferendosi a Ferrero. No, tra i due non scorre proprio buon sangue.