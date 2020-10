Iconize, dopo Live: “Sono stato venduto”, la presunta reazione di Elettra

Iconize dopo la puntata di ieri di Live – Non è la d’Urso torna sui social e si lascia andare a un triste sfogo. Con le lacrime, Marco Ferrero sembra scagliarsi contro Soleil Sorge. Quest’ultima, dopo la confessione fatta da Dayane Mello al Grande Fratello Vip, ha confermato il fatto che il videomaker avrebbe finto un’aggressione omofoba. Scendendo nel dettaglio, qualche tempo fa, Iconize denunciava sui social di aver ricevuto un pugno in faccia da alcuni aggressori, che l’avrebbero anche chiamato fr…o. Ora Soleil, più volte ospite nei programmi di Barbara d’Urso, si è detta certa del fatto che Marco si sia colpito da solo per mettere in scena una finta aggressione, con lo scopo di ottenere visibilità. In questi giorni, si è alzata una vera e propria bufera sul videomaker e la situazione si è complicata dopo la serata di ieri. Nel corso della puntata, la d’Urso ha mandato in onda un filmino con alcuni attori che hanno inscenato il momento in cui Iconize si sarebbe colpito da solo. Di fronte a quanto sta accadendo sul piccolo schermo, Marco ha deciso di mostrarsi poco e niente sui social. Ora, però, torna e si lascia andare a un nuovo sfogo.

Iconize torna sui social dopo Live – Non è la d’Urso e si lascia andare a un triste sfogo: l’attacco che sembra indirizzato a Soleil Sorge

A detta di Iconize, ieri a Live – Non è la d’Urso sarebbero state dette delle “cose molto brutte”. Il videomaker continua il suo sfogo: “Questa televisione è davvero uno schifo”. Dopo di che, Marco ricorda la scenetta realizzata dal programma per rappresentare il presunto momento in cui si sarebbe colpito da solo e la definisce “terribile”. A detta di Iconize “predicano tanto il cercare di difendere le persone che vengono bullizzate” e poi avrebbero creato questo stesso problema intorno a lui. Il videomaker ammette che non sta bene, in quanto sta subendo tanto dolore. Ma la cosa che gli ha creato molto male è stato un particolare: “Essere venduto da una mia amica”. Probabilmente, Iconize si riferisce a Soleil Sorge. Marco ricorda che la violenza che ha subito sul suo corpo non l’ha provata lei. Oltre alla violenza fisica, Iconize ammette che ora sta vivendo una “violenza psicologica”. Ed ecco che fa una richiesta importante: “Se siete anche voi essere umani, basta, abbiate pietà nei miei confronti”.

Iconize si lascia andare a un triste sfogo: intanto, Elettra Lamborghini pare voler commentare il tutto

Ora Iconize vorrebbe mettere una pietra sopra a tutto questo. Sente che diverse persone sono state pronte a pugnalarlo alle spalle e oggi spera che le persone che lo conoscono davvero possano non dimenticare quello che veramente ha da dare. Questa per lui è solo una messa in scena, un teatrino. A commentare il tutto pare ci abbia pensato la sua amica Elettra Lamborghini! La cantante, sulle Stories di Instagram, ha fatto notare ai fan che stava seguendo la puntata di Live – Non è la d’Urso, riprendendo la prima fase della serata. Dopo due ore, ha condiviso una foto che la ritrae sconvolta, con la didascalia: “No vabbè”. Sembra proprio che Elettra abbia scelto di prendere le difese del suo caro amico Iconize. Recentemente Tommaso Zorzi aveva tirato in ballo Marco, suo ex fidanzato, rivelando di aver litigato con la Lamborghini proprio a causa sua.