Ibrahimovic insieme a Diletta Leotta a Capodanno: il gossip impazza

Inizio anno nella cronaca rosa per Zlatan Ibrahimovic che a quanto pare avrebbe passato la prima notte dell’anno insieme a Diletta Leotta. A scriverlo in anteprima è il settimanale Oggi che ha inserito in copertina l’immagine della coppia e ha raccontato che il campione sarebbe stato a casa di lei durante il Capodanno.

Per la conduttrice di Dazn sarebbe il secondo gossip dell’anno. Quest’oggi infatti Chi aveva dato in anteprima la notizia della nuova frequentazione con Can Yaman. Con l’attore turno la passione sarebbe scoppiata in questi giorni. Con l’attaccante milanista, invece, nulla è certo.

Le voci di un presunto flirt tra i due girano da un po’ di mesi. Entrambi, infatti, durante lo scorso anno si erano ritrovati insieme in uno spot pubblicitario dedicato al fitness. La conduttrice aveva poi smentito ogni gossip affermando che si erano conosciuti grazie a una collaborazione professionale, ma che non ci fosse nulla di più.

A quanto si apprende dalle notizie emerse da Oggi, Ibrahimovic e la Leotta avrebbero passato insieme la sera del 31 dicembre a casa della conduttrice sportiva. A rivelarlo al settimanale è stata una fonte molto vicina a loro. “Hanno passato insieme tutta la serata, dalle 21.20 fino a mezzanotte meno un quarto. Poi le luci si sono spente per non riaccendersi più“.

A quanto pare tra i due ci sarebbe stata un’aria di intimità e consuetudine, data, presumibilmente, dal fatto che si conoscessero già da diverso tempo. Nel frattempo, però, la storia con l’attore di DayDreamer si fa sempre più concreta per la Leotta che, secondo quanto dichiarato dal settimanale Chi, si sarebbe detta “innamoratissima” di Yaman.

D’altronde, gli indizi che la conduttrice ha lasciato cadere sui social sarebbero inequivocabili. Nella stanza d’albergo in cui entrambi avevano una camera prenotata, la Leotta è stata avvistata con addosso il giaccone dell’attore turco. Un segno distintivo che ha fatto impazzire i fan della nuova coppia. Una relazione che sicuramente manterrà alta l’attenzione e che accenderà le cronache rosa di questo nuovo anno.