Diletta Leotta, cosa ha confidato su Can Yaman: amore e retroscena

Restano ormai pochi dubbi sulla liaison in corso tra Diletta Leotta e Can Yaman. Quello che sembrava un gossip ‘stellare’ ma non troppo fondato, con il passare delle ore e dei giorni, si è invece rivelato uno spiffero tutt’altro che inventato. Chi magazine, nell’ultimo numero in edicola, ha ricostruito tutti i passi che hanno portato ad avvicinarsi la conduttrice di Dazn e il divo turco. Non solo: ha anche pubblicato delle foto che paiono delle prove inequivocabili del fatto che la passione è davvero divampata. Il settimanale diretto da Alfonso Signorini ha inoltre divulgato ciò che la Leotta avrebbe confidato a delle persone a lei vicine circa la relazione appena sbocciata con Yaman.

Il primo contatto sarebbe avvenuto tramite Instagram, circa tre settimane fa. Vale a dire quando l’attore avrebbe fatto la prima avances social, scrivendo a Diletta. Una parola ne avrebbe tirata un’altra e la curiosità sarebbe andata via via a farsi più intensa. Così si giunge al 5 gennaio, il giorno del primo incontro ‘fisico’ tra i due. Incontro che si sarebbe consumato in un hotel romano, quello stesso hotel in cui i fotografi di Chi hanno immortalato alcuni momenti che provano che la storia c’è.

Riannodando i fili dell’intreccio d’amore, il 5 gennaio, come sopra detto, va in scena il primo incontro. Il giorno seguente Diletta parte per Napoli dove è impegnata con Dazn per seguire la partita di seria A dei partenopei che sfidano la squadra de La Spezia. A tarda notte fa ritorno nell’hotel in cui c’è il divo. I due hanno passato del tempo assieme oppure semplicemente si sono conosciuti, ma ognuno è rimasto nelle proprie camere? La prima ipotesi è ciò che si sarebbe verificato. Difficile smentire guardando le foto che riprendono la Leotta con il giaccone di Yaman su un balcone dell’albergo.

Si mormora infatti che le due star abbiano passato assieme tutto il weekend post Epifania, interrompendo la loro ‘luna di miele’ solo per presenziare agli inderogabili impegni professionali previsti.

Diletto Leotta pazza di Can Yaman: il gossip si accende

“Siamo innamoratissimi, presto lui verrà a Milano”, avrebbe confidato la 30enne siciliana. Per ora però la relazione non dovrebbe essere ufficializzata. Can da sempre è molto riservato sulla sua vita privata e non vuole affrettare le tappe della storia. Diletta però, più estroversa e espansiva, non bada troppo al gossip. Così eccola su Instagram postare un romantico mazzo di fiori. A questo punto più di un indizio riconduce a Yaman.