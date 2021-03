Ibrahimovic bloccato in autostrada per incidente: a rischio Sanremo 2021

AGGIORNAMENTO Zlatan Ibrahimovic è entrato in scena a Sanremo solo alle 23 passate. Causa incidente in autostrada da Milano e arrivo rocambolesco. “Dopo tre ore fermi in macchina, ho chiesto all’autista di farmi scendere. Ho fermato un motociclista e gli ho chiesto di portarmi a Sanremo. Meno male era un milanista”, ha spiegato ad Amadeus.

La presenza di Zlatan Ibrahimovic a Sanremo 2021 è a rischio. Come fa sapere Il Fatto Quotidiano il calciatore non è ancora arrivato in Liguria per prendere parte alla terza serata della 71esima edizione della kermesse musicale. Lo svedese è bloccato in autostrada dove il traffico è stato rallentato da un brutto incidente stradale.

L’arrivo di Ibra sul palco era previsto nella scaletta alle 22.05 ma a quell’ora Amadeus, direttore artistico e conduttore, non ha annunciato lo sportivo ma è andato avanti con la gara. Riuscirà Zlatan ad arrivare entro la fine della serata?

Questa sera, tra l’altro, era molto atteso un duetto tra Ibrahimovic e Sinisa Mihajlovic, ex calciatore oggi allenatore del Bologna. I due, amici da tempo, hanno preparato una cover di Io Vagabondo, celebre canzone dei Nomadi.

Zlatan Ibrahimovic non si trova in Liguria perché ieri ha lasciato Sanremo per fare rientro a Milano. Nonostante il recente infortunio, il 39enne ha scelto di tornare in Lombardia per sostenere la sua squadra, alle prese con il match di Serie A Milan-Udinese.

Pur accettando la proposta di Amadeus di partecipare al Festival di Sanremo 2021, Ibra non ha voluto abbandonare mister Pioli e i suoi compagni rossoneri. Quanto guadagna Ibrahimovic a Sanremo? Si parla di 50 mila euro a serata.

Il diretto interessato ha però chiarito che devolverà tutto il compenso in beneficenza. L’attaccante ha deciso di partecipare alla kermesse musicale non per una questione economica ma per farsi conoscere dagli italiani al di là delle sue gesta nel mondo del calcio.

Sul palco dell’Ariston Zlatan Ibrahimovic sfoggia abiti di Dsquared, di cui è stato testimonial qualche anno fa. Durante la conferenza stampa di presentazione di Sanremo 2021 il calciatore ha aperto alla possibilità di incontrare Lukaku durante la finale dell’evento.

I due, com’è noto, hanno avuto un’accesa discussione in campo durante la finale di Coppa Italia. Qualcuno ha proposto a Ibra di fare pace a Sanremo e il calciatore si è detto favorevole ad un incontro del genere. Nessun commento è arrivato però da parte dell’attaccante dell’Inter.