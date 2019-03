Iannone sfogo nella notte: c’entra Belen? “So cosa voglio”

Andrea Iannone senza freni, lo sfogo nel cuore della notte: c’entra Belen Rodriguez? Il messaggio del pilota spiazza

Andrea Iannone sembrerebbe essere ormai un capitolo chiuso per Belen Rodriguez. La showgirl argentina, dopo essere stata legata sentimentalmente al pilota per diverso tempo, è adesso di nuovo molto vicina al suo ex marito Stefano De Martino. Iannone, dal canto suo, dopo la rottura con la Rodriguez, di quest’ultima non è più tornato a parlare esplicitamente. Sui social, però, i messaggi che Andrea continua oggi a pubblicare non passano certo inosservati e, nella maggior parte dei casi, portano spesso i fan a chiedersi: ma le sue parole sono forse rivolte a Belen? A questa domanda, ovviamente, noi non siamo in grado di rispondere con assoluta certezza. Quello che possiamo fare, però, è mostrarvi l’ultimo sfogo dello sportivo, lasciando che siate voi a trarre le conclusioni questa volta.

Andrea Iannone si sfoga: “Tranquillità e serenità per qualche anno mi sono mancate”

“Non mi interessa cosa avevo o cosa avrei potuto avere. Mi interessa ciò che ho oggi. Ciò che mi ha fatto tornare le sensazioni che per qualche anno mi sono mancate, la tranquillità e la serenità non si possono comprare e oggi io mi sento felice e tranquillo”. Queste le parole condivise da Andrea Iannone ieri notte su Instagram. “So cosa voglio e, più di sempre, so cosa scorre nelle mie vene” ha poi aggiunto il pilota di MotoGP. Il suo messaggio è forse rivolto a qualcuno in particolare? Alcuni hanno fatto notare che il suo sfogo, oggi, potrebbe riguardare la carriera professionale di Iannone e, quindi, il suo lavoro e la nuova scuderia.

Belen Rodriguez sempre più vicina a Stefano De Martino: le ultime news

Stefano De Martino, proprio recentemente, in merito al suo riavvicinamento con Belen Rodriguez è tornato a parlare in un’intervista rilasciata al settimanale Vero. “Io e lei siamo sempre stati in buoni rapporti. Magari, chi ha vissuto una separazione in modo diverso da noi fatica a comprendere” ha dichiarato “Se ci fosse dell’altro, se io e Belen stessimo ancora insieme, non avremmo nessun motivo per nasconderlo”.