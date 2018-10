Iannone perde le staffe dopo aver parlato di Belen: lo sfogo senza mezzi termini

By

Andrea Iannone stanco sbotta sui social: il video – sfogo del pilota

Andrea Iannone continua ad essere (direttamente e indirettamente) al centro del gossip negli ultimi tempi. Gli occhi più indiscreti, infatti, sono tutti puntati sul pilota in questo momento, soprattutto a seguito della fine della storia con Belen Rodriguez. Di questa coppia, in realtà, si parla ormai da diversi mesi. Sui loro ipotetici tira e molla e sui presunti flirt di entrambi è stato detto e scritto di tutto (sui social ma non solo). Questa situazione, di fatto, ha portato all’esasperazione Andrea Iannone che, proprio recentemente, a La Gazzetta dello Sport ha dichiarato: “Belen? A questa domanda evito di rispondere. Sono stufo di titoli su questa storia. Però sto bene”. Lo stesso messaggio, però, lo sportivo lo ha voluto ribadire anche sul suo profilo Instagram, pubblicando un video – sfogo dove si è espresso senza mezze misure.

Andrea Iannone: “Sono semplicemente stufo di tutte le ca….e che leggo!”

“Volevo semplicemente dire che stufo qua, stufo là, io sono semplicemente stufo di tutte le ca….e che leggo” ha esordito dicendo Andrea Iannone su Instagram Stories poche ore fa. “Tutto il resto va bene” ha poi aggiunto lo stesso “Ma siete tutti uguali e non vi smentite mai”. Il suo video – sfogo, poi, Iannone lo ha voluto accompagnare con una frase breve, di certo poco diplomatica ma molto chiara e concisa, ovvero: “Bravi a scrivere solo str…..e!”. È palese dunque che, ad oggi, a fargli perdere ancora una volta le staffe sono stati i titoli e le notizie riguardanti la sua precedente relazione con Belen Rodriguez.

Andrea Iannone e Belen Rodriguez: è veramente finita? L’ultimo incontro tra i due

Pare che, pur essendo ormai ufficialmente tornati single, Andrea Iannone e Belen Rodriguez si siano visti proprio recentemente a Milano. Stando al racconto pubblicato dal settimanale Oggi, infatti, il pilota sarebbe andato domenica scorsa a casa della sua ex dove, sempre secondo il settimanale, sarebbe rimasto prima dell’arrivo di Stefano De Martino.