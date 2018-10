Belen incontra Iannone ma passa il pomeriggio con De Martino: il gossip

Belen sfugge dai paparazzi ma viene beccata: l’incontro con Andrea Iannone e Stefano De Martino

Gli occhi degli appassionati di gossip sono tutti puntati su Belen Rodriguez in questo momento. Dopo aver ufficializzato la fine della storia con Andrea Iannone, difatti, la casa della showgirl è stata presa d’assalto dai paparazzi. Il motivo? Probabilmente cercare di capire (e di immortalare) quello che sta succedendo nella vita privata dell’argentina. La stessa Belen, in più occasioni, ha ribadito di essere stanca di questa situazione ma le sue lamentele, ad oggi, non hanno certo spinto i fotografi a fare un passo indietro. Il suo rientro a casa di domenica scorsa, per esempio, è stato infatti raccontato dettagliatamente sul settimanale Oggi. La notizia interessante, però, è emersa nell’articolo pubblicato insieme alle foto, e cioè: Belen quel giorno avrebbe visto sia Iannone che Stefano De Martino.

Belen incontra Andrea Iannone ma passa il pomeriggio con Stefano De Martino: il racconto dei paparazzi

Secondo quanto riportato dal settimanale Oggi, i paparazzi appostati sotto casa di Belen avrebbero assistito ad una serie di avvenimenti interessanti domenica. A tal proposito, infatti, nell’ultimo numero della rivista è stato scritto: “Belen, una volta arrivata in taxi entra in casa a riposarsi […] Lei sale in casa a riposarsi. Qui la domenica sarà un gran viavai”. Il motivo? I presenti sul posto, stando a quanto scritto, pare abbiano assistito prima all’arrivo dell’ex Andrea Iannone e, subito dopo, alla visita di Stefano De Martino con Santiago.

Belen Rodriguez: quali sono oggi i rapporti con Andrea Iannone e Stefano De Martino?

Di aver interrotto i rapporti con i suoi ex, ad onor del vero, Belen non lo ha mai detto. Con l’ex marito, inoltre, ha più volte ribadito di essere costantemente in contatto per via del figlio Santiago. Di recente, però, le voci su un loro possibile ritorno di fiamma si stanno facendo sempre più insistenti. Possibile che la Rodriguez abbia chiuso definitivamente con Iannone per dare alla storia con Stefano De Martino una seconda possibilità?