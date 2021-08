Iannone ritrova l’amore e riparte con Gaia: il gossip impazza

Andrea Iannone avrebbe ritrovato serenità e felicità al fianco di una nuova donna. A rivelarlo è Chi Magazine i cui paparazzi hanno pizzicato il centauro di Vasto in Sardegna, più precisamente in Costa Smeralda, sulla spiaggia di Capriccioli, assieme all’ammaliante Gaia Maria Miracapillo. Bionda, fisico statuario, sorriso dolce, di professione fashion stylist: questo l’identikit di Gaia che, rende sempre noto il settimanale diretto da Alfonso Signorini, di giorno divide il lettino assieme al pilota e di notte il medesimo hotel a cinque stelle. A testimoniarlo anche degli scatti rubati, in cui i due sono stati immortalati in atteggiamenti complici.

Per Iannone non è un periodo semplice: dopo la squalifica per doping lo sportivo si sta buttando in altre attività. Ad esempio ha aperto un locale a Lugano. Spesso lo si vede anche nella movida milanese in cui, nelle scorse settimane, è stato beccato in diversi frangenti con la modella Carmen Victoria Rodriguez. Sia lui, sia lei non hanno mai confermato la liaison ma non l’hanno nemmeno smentita. Fatto sta che la relazione è giunta al capolinea. E infatti Andrea è volato in terra sarda con Gaia da cui sembra voler ripartire in amore.

Sempre in Sardegna, lo scorso anno, Iannone finì al centro del gossip per via di un presunto flirt con Soleil Sorge, ex corteggiatrice di Uomini e Donne e probabile prossima concorrente del Grande Fratello Vip 6. La giovane raccontò in uno dei salotti di Barbara d’Urso che il pilota ci provò con lei ma che ricevette picche. Non solo: sostenne che lui fosse in cerca di visibilità. Una versione alquanto bizzarra (Iannone in cerca di visibilità e non la Sorge che è andata il tv appositamente per sceditarlo? Mah…).

Dopo le parole di Soleil, Andra replicò con un duro post su Instagram, smentendo l’ex volto di UeD. Inoltre affermò di essere una ‘vittima’ del gossip e che chi ne era ghiotto e chiamava i paparazzi per finire sulle copertine non era certo lui. Fatto sta che ora sulle copertine ci è finito di nuovo: stavolta con Gaia.