Iannone perde le staffe poi si scusa: Belen tocca un altro? “Lui è…”

Iannone perde la pazienza e poi si scusa. Il commento su Belen che non è piaciuto: “Lei che tocca le parti intime a un altro? Andrea: “Lui è…”

Andrea Iannone inedito: difficilmente il centauro italiano di Vasto classe 1989 (fresco di 29esimo compleanno, 9 agosto) si perde nei meandri del web, impegnandosi a mettere i puntini sulle i ai commenti, che piovono un giorno sì e l’altro pure, sulla sua chiacchieratissima storia d’amore con Belen Rodriguez. E invece stavolta c’è cascato pure lui, per poi tornare subito nei ranghi, giustificando il raptus da tastiera. Ma che cosa è stato a far imbizzarrire il pilota? Che cosa mai gli hanno detto per farlo balzare alla tastiera? In effetti, qualcuno lo ha punzecchiato su un chiacchiericcio fastidioso: lui permette che la sua dolce metà tocchi altri uomini nelle parti intime?…

Andrea si difende: le parole che non passano inosservate

“Ma la tua fidanzata che tocca le parti intime ad uno? Mah”. Questa l’uscita che è stata recapitata a Iannone su Instagram da un suo follower e che al pilota è andata di traverso. Non tanto perché il fatto (non meglio identificato) sia stato smentito, quanto piuttosto perché certi innocenti gesti, in certi casi, diventano fuorvianti per chi li vuole leggere maliziosamente, laddove la malizia non c’è. E infatti Andrea ha replicato: “Lui è un nostro amico gay!!! Shh”. Un amico che infatti ha condiviso anche giornate di vacanza alle Baleari con la coppia Iannone-Rodriguez. Sull’intervento del centauro si sono fatti vivi altri fan, che hanno invitato il loro beniamino a lasciar perdere. Così ecco la giustificazione del pilota con un seguace: “Hai ragione anche tu! Ogni tanto prende anche a me l’uso della tastiera”.

Belen, le parole su Iannone: “Prima di amarmi, mi vuole bene”

E con Belen come va? Una meraviglia, come dichiarato dall’argentina nelle scorse ore. “Andrea è una persona dotata di una intelligenza superiore – spiega la Rodriguez alla Gazzetta dello Sport -. E prima di amarmi, mi vuole bene. Che è cosa molto più importante. Si prende cura di me, è raro trovare un uomo così. È un puro, poi è anche completamente matto. Del resto a me quelli normali non piacciono. Non ce la faccio, resto sempre incastrata nel mio cliché”.