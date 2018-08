Belen a ruota libera: la dieta, Iannone, De Martino e le scelte future

Belen si svela senza freni: risposta su matrimonio con Iannone, il rapporto con De Martino, la strana dieta come segreto di bellezza e la maternità che l’ha cambiata. Un altro figlio? “Non lo farei più con la leggerezza della prima volta”

Belen Rodriguez si concede a 360 gradi. Nella lunga intervista che nelle scorse ore ha rilasciato a La Gazzetta dello Sport, infatti, non ha lasciato nulla al caso. Tanta la carne messa sul fuoco: Andrea Iannone, l’ex Stefano De Martino, la dieta che non fa, un possibile altro figlio, la famiglia, il lavoro e tanto altro. Si parte dal ‘mistero’ della sua estetica perfetta: “Non ho regole o segreti particolari. Sto attenta a mangiare perché se mangio solo schifezze non sto bene, ma sono golosa e non ho mai fatto una dieta in vita mia. Semplicemente mi regolo. Quando per un mese mi rilasso e sgarro, dopo provo a rimettermi in riga. La verità è che la genetica mi aiuta”. Dunque niente dieta ma solo merito di madre natura e un po’ di palestra (non troppa, precisa). Si passa poi a Iannone, ‘un fidanzato a 300 all’ora’: “Quando è in pista sono nervosa. È inutile nasconderlo, il suo è uno sport veramente pericoloso… In televisione sono un filo più rilassata anche se mi faccio il segno della croce 50 volte… Dal vivo è uno spettacolo, ma percepisci sino in fondo la velocità […] penso non sia umano”.

“Se fosse il momento giusto sarei già incinta. Non sono una che forza le cose, un figlio non è un gioco”, la confessione della Rodriguez

La Rodriguez, nell’intervista al quotidiano sportivo, salta da un argomento all’altro con leggiadria. Santiago? “Non si può neanche raccontare. Quando diventi mamma tutto il resto passa al secondo posto. C’è un prima e un dopo. Quando diventi mamma sei più forte e consapevole, ma hai anche tanti pensieri in più. La maternità mi ha cambiata, prima ero un’irresponsabile, più menefreghista, più spericolata”. Dunque inevitabile che l’argomento cada sull’ex marito, Stefano de Martino: “Siamo due persone intelligenti e non siamo la prima coppia che divorzia, abbiamo raggiunto un equilibrio e sono felice”. Un fratellino per Santi è in arrivo? “Se fosse il momento giusto sarei già incinta. Non sono una che forza mai le cose, un figlio non è un gioco, non lo farei più con la leggerezza della prima volta e poi sotto questo aspetto sono una tradizionalista. Invidio quelle donne che riescono con naturalezza a costruire famiglie allargate, non ho questa flessibilità mentale, ho bisogno di pensarci bene“.

Belen: il matrimonio? “Già dato”, poi le dolci parole per Andrea e il ricordo della nonna

L’argentina torna di nuovo sul fidanzato: “Andrea è una persona dotata di una intelligenza superiore. E prima di amarmi, mi vuole bene. Che è cosa molto più importante. Si prende cura di me, è raro trovare un uomo così. È un puro, poi è anche completamente matto. Del resto a me quelli normali non piacciono. Non ce la faccio, resto sempre incastrata nel mio cliché”. Spazio a ciò che non tollera: “Soprattutto la falsità della gente, tantissimo. Chi si mette una maschera per convenienza. Io preferisco due brutte parole a una bugia. E non tollero chi pensa di avere il diritto di prendere gli altri per i fondelli. Per me è solo gente fallita“. E il matrimonio? “Già dato grazie…”.

Infine Belen esprime il desiderio di riabbracciare la compianta nonna Claretta, perché “certe ferite restano, non è vero che il tempo cancella tutto”. Per quanto riguarda invece il lavoro non ha più sogni nel cassetto: “Potrei dire che ho qualche ambizione, ma in realtà è arrivato già più di quanto mi aspettassi. La verità è che tutti i sogni che mi sembravano impossibili, li ho realizzati. Sto bene così”.