Belen: “M’ha chiamato al tavolo, m’è scoppiato il cuore”. Chi è la vip

Belen Rodriguez: “Quando ieri mi hai chiamato al tavolo, mi è scoppiato il cuore”. Ecco chi è la vip che ha stregato Belen con saggi consigli

Anche a Belen Rodriguez può capitare di emozionarsi perché qualcuno la degni di uno sguardo e la inviti al suo tavolo durante una cena. Ed è proprio quello che è capitato a Ibiza la sera scorsa alla modella argentina che non ha tardato a raccontare l’aneddoto ai suoi milioni di fan social. Inutile dire che al tavolo in cui è stata ospitata sedeva un’altra vippissima di gran calibro tanto che Belencita ha parlato di grande onore e gioia immensa. Ma di chi si tratta? Chi ha potuto stregare così tanto la Rodriguez? E una volta avvenuto l’incontro, che cosa si sono dette le due donne? Andiamo a scoprire tutto…

Belen Rodriguez: l’incontro emozionante con la diva italiana celebre in tutto il mondo

“Quando ieri sera mi hai chiamato al tuo tavolo, mi è scoppiato il cuore di gioia!”, ha scritto Belen su Instagram, ritratto di emozione e felicità. Poi ha aggiunto “#grandeonore #graziegina le tue parole sono state meravigliose!!! ❤️❤️❤️❤️”. Eh sì, perché ad averla invitata al tavolo è stata proprio Gina Lollobrigida, la 91enne attrice italiana (nonché fotografa, nonché scultrice) celebre in tutto il mondo. La modella argentina inoltre, oltre a spendere parole al miele per la Lollobrigida nazionale, ha piazzato sulla sua bacheca social una foto in sua compagnia. Ma che cosa si saranno dette le due star? Questo Belen l’ha tenuto per sé, ma quel “Le tue parole sono state meravigliose” nascondono sicuramente una chiacchierata di stima tra le due donne. E c’è pure da scommettere che Gina non sia stata avara di saggi consigli nei confronti della Rodriguez.

Iannone e Belen: la crisi è lontana

Belen in questi giorni si sta godendo le vacanze estive alle Baleari in compagnia dei suoi familiari e del fidanzato Andrea Iannone, che giusto un paio di giorni fa, il 9 agosto, ha compiuto gli anni. Per l’occasione l’argentina gli ha dedicato un pensiero molto profondo, che ha messo definitivamente a tacere le voci che volevano lei e il centauro in crisi.