Belen irrompe su Andrea Iannone. Nel giorno del compleanno del pilota la Rodriguez si lascia andare a parole mozzafiato

9 agosto 1989, Vasto: nella cittadina abruzzese in provincia di Chieti, esattamente 29 anni fa, nasceva Andrea Iannone. Il pilota, che vive da tempo una storia d’amore con Belen Rodriguez, proprio nel giorno del suo compleanno ‘incassa’ le parole mozzafiato della compagna. E non parliamo di una dedica sdolcinata e retorica. Parliamo di un pensiero denso di significato, che irrompe gioiosamente nel gossip nostrano, mettendo definitivamente fine alle voci di crisi e rottura che hanno investito la coppia nell’ultimo periodo. Infatti la Rodriguez, nonostante a intermittenza si impegni a smentire i chiacchiericci della cronaca rosa, era da tempo che non prendeva una posizione netta a favore del centauro. Oggi, coloro che nutrivano dubbi sulla solidità della relazione, si possono mettere il cuore in pace…

La Rodriguez a Iannone: “Meriti il meglio di tutto, già sai…”

“Feliz cumpleaños a te”, scrive Belen all’indirizzo del suo Andrea, a corredo di una foto zuccherosa, dai contorni romantici. Poi aggiunge: “E che ogni cosa possa essere come tu desideri…”. Infine, l’augurio di un futuro roseo sotto tutti i punti di vista: “Meriti tutto il meglio di tutto, già sai….❤️❤️❤️❤️”. Dunque the end, fine, stop a tutte le voci che vorrebbero la coppia in crisi o in preda a litigi con imminenti allarmi di rottura. I due tra l’altro stanno passando dei giorni felici e spensierati sotto il sole di Ibiza, attorniati dal calore di tutta la famiglia Rodriguez. Naturalmente non manca neppure il figlio di Belen, Santiago. E a pochi chilometri di distanza non manca nemmeno papà Stefano De Martino. A proposito del ballerino, nelle scorse ore la pista d’amore su Gilda Ambrosio è tornata caldissima…

Stefano e Gilda: la pista torna rovente dopo che il ballerino pubblica una foto in solitaria dell’influencer

Se infatti Belen si gode il suo Iannone, Stefano si crogiola nella compagnia di Gilda. Nella giornata di ieri addirittura ha pubblicato lui stesso (l’evento è più unico che raro) una foto in solitaria con l’influencer. Immediatamente si è riacceso il gossip sul danzatore più ambito d’Italia che però, nonostante i rumors e gli indizi sulla sua vita sentimentale, sta sempre trincerato in un silenzio precauzionale. D’altra parte la privacy si nutre del non detto. E lui, negli ultimi anni, sulla sua vita privata è molto attento a non lasciar trapelare nulla. Ma gli spifferi non sono sempre controllabili e quelli che sono usciti portano propria in direzione Ambrosio.