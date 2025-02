Iannone: “Perché non ero a Sanremo con Elodie, la verità su di noi”

Andrea Iannone dov’è? Più di una persona presente a Sanremo durante la settimana del Festival si è domandata dove fosse il centauro che ormai da tempo fa coppia fissa con la popstar ‘nostrana’ Elodie Di Patrizi. Nessuna crisi, la sua assenza è stata più che ‘giustificata’. Il pilota di Vasto si trovava in Australia. E tuttora è nella ‘Terra dei canguri’ in quanto si sta preparando per tornare a correre in SuperBike. E per farlo sta svolgendo dei test a Phillip Island. Nonostante non sia stato presente fisicamente in riviera, ha supportato parecchio la fidanzata a distanza. Intervistato da La Gazzetta dello Sport ha spiegato che, benché il fuso orario con l’Italia non sia proprio favorevole, non si è perso un’esibizione della sua dolce metà.

Andrea Iannone spiega come ha seguito Elodie al Festival di Sanremo

“Ho fatto molta fatica con il fuso orario australiano ma anche se non è stato proprio facilissimo ovviamente l’ho seguita, ci tenevo”, ha spiegato lo sportivo che ha sottolineato che sostiene la cantante in tutto ciò che fa e che è molto orgoglioso di averla come compagna di vita. “Lei – ha aggiunto – è una ragazza che si impegna davvero tanto, lavora moltissimo e la sua dedizione al lavoro mi rende felice. Ha davanti a sé un anno impegnativo e pieno di sfide“.

Insomma, tra i due pare che tutto funzioni a meraviglia. E non a caso, una settimana sì e l’altra pure il gossip ricama su una eventuale e imminente proposta di nozze, nonché sulla possibilità che la coppia metta su famiglia. Entrambi non hanno escluso né l’una né l’altra ipotesi. Anzi hanno in diversi frangenti dichiarato che hanno intenzione di compiere dei ‘grandi passi’ assieme, ma che per ogni cosa ci vuole il tempo propizio. Nel frattempo si godono il bello della love story su cui pare che non ci sia nemmeno una nuvola, per dirla alla Pupo.

“In generale è una persona estremamente curiosa e molto presente”, ha confidato sempre Iannone al quotidiano sportivo ‘rosa’, rendendo anche noto che Elodie, quando lo ha conosciuto, temeva per la sua salute visto che quando si mette in pista sfreccia a velocità da far impallidire. “Lei a dir la verità aveva un po’ paura della velocità ma l’anno scorso è riuscita a venire a qualche gara e si è divertita molto”, ha rivelato il pilota di Vasto.

Non solo: l’ex allieva di Amici di Maria De Filippi ha anche cominciato ad appassionarsi ai motori. E infatti ha iniziato a fare domande e ad interessarsi al mondo professionale del fidanzato, come da quest’ultimo raccontato: “Voleva sapere tutto, in generale quando scopre qualcosa di nuovo chiede e si informa per avere un quadro completo di quello che ha davanti. È bello condividere le nostre passioni e gli obiettivi che abbiamo, ci sosteniamo molto”.