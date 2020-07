Iannone: “Per la prima volta non sarò in pista”, arriva il sostegno di Giulia

Non è un giorno facile per Andrea Iannone. Il pilota di moto infatti sta scontando una squalifica dopo le accuse di doping. Sarà fuori dal campionato della Moto Gp per un anno e mezzo: ben diciotto mesi senza poter montare in sella alla sua moto per sfrecciare sulle piste più famose nel mondo. Iannone sarà fermo fino a giugno 2021 quindi, una squalifica arrivata nonostante sia stata riconosciuta la tesi dell’assunzione accidentale di uno steroide anabolizzante. Una vicenda che ha travolto il pilota qualche mese fa e che si è conclusa a inizio aprile, con l’arrivo della sentenza. Il pilota non rimarrà fermo, perché ha deciso di fare ricorso al Tas, ma nel frattempo dovrà vedere i suoi colleghi gareggiare senza di lui. Domani infatti la Moto Gp riaprirà i battenti e proprio per questo oggi Iannone ha scritto un post su Instagram in cui si scorge un pizzico di amarezza.

Andrea Iannone, le parole alla vigilia della Moto Gp: “Per la prima volta non sarò in pista”

Il pilota ha esordito spiegando che non c’è niente di più bello e di più forte dell’emozione che provano il giorno prima della grande partenza. Poi ha fatto il suo in bocca al lupo a tutta la grande macchina della Moto Gp, alla sua squadra e a tutti i colleghi. In ultimo ai tifosi, che non gli hanno fatto mancare il supporto. Andrea poi ha scritto: “Per la prima volta dal 2005 non sarò in pista”. In queste parole si nasconde tutta la rabbia per la squalifica e la malinconia che già prova nonostante sia ancora all’inizio della squalifica. E poi ha aggiunto: “Mi dispiace non esserci per chi mi ha sempre sostenuto, per Aprilia e per me stesso”. Sotto questo messaggio sono subito arrivati tantissimi commenti di supporto e sostegno verso Iannone. E anche migliaia di “mi piace”, tra cui salta all’occhio quello di Giulia De Lellis.

Iannone assente dalla Moto Gp, Giulia De Lellis mette “mi piace” al suo post su Instagram

Giulia De Lellis e Iannone sono stati insieme, come ben saprete. Tra loro è finita ormai da mesi, lei è tornata insieme al suo grande amore Andrea Damante ma questo non le ha impedito di manifestare il suo sostegno all’ex Iannone in un giorno così difficile per lui. Il “mi piace” di Giulia è un gesto molto bello per molti, ma siamo certi che non mancheranno quei pochi pronti a storcere il naso visto che si tratta di un ex.