Iannone, nuova fiamma: Corona svela l’identità della donna, i dettagli

Iannone pizzicato con una mora misteriosa, Corona svela l’identità della donna e tutti i dettagli della frequentazione: “Già in passato si sono visti”

Nella giornata di ieri non è passato inosservato un dettaglio mostrato dallo stesso Andrea Iannone sui social. Il pilota di vasto, pubblicando una foto su Instagram al volante della sua Ferrari 488 Pista, ha ritratto anche la donna che c’era al suo fianco, una mora ‘misteriosa’, trincerata dietro a un paio di occhiali da sole scuri. I fan si sono subito accesi, facendo inevitabilmente scattare il paragone con Belen Rodriguez. “Meglio dell’argentina” hanno scritto alcuni. Oggi Fabrizio Corona, sul suo magazine, svela l’identità della donna, dando anche i dettagli della frequentazione in corso tra lei e il centauro. Si tratta di Carmen Victoria Rodriguez.

Chi è Carmen Victoria Rodriguez, la ragazza di origini venezuelane in compagnia di Andrea Iannone

“La ragazza misteriosa ha effettivamente qualcosa in comune con Belen, ovvero il suo cognome: si tratta infatti di Carmen Victoria Rodriguez, modella di origini Venezuelane trasferitasi a Milano da tempo ormai”. si legge su The King Corona Magazine. “Per chi fosse scettico su questo basta fare un rapido confronto con le sue foto su Instagram per capire in maniera evidente che si tratti di lei, nonostante l’inquadratura molto sfavorevole e gli occhiali da sole che coprono il suo volto”, prosegue la rivista, riferendosi allo scatto che ha fatto divampare il gossip. ‘The King’ fa inoltre notare che su Instagram si possono vedere numerosi “like” di Andrea per Carmen, “nonostante lui non la segua, forse per non far scoprire l’identità della ragazza”.

Iannone ha dimenticato Belen? Con Carmen già contatti in passato

Il magazine spiega poi che tra Iannone e la ragazza già in passato ci sono stati dei contatti: “Possiamo dire con assoluta certezza che questa ragazza non è una nuova fiamma per il motociclista ma ci sono state altre frequentazioni fra i due in passato”. Che Iannone abbia definitivamente archiviato il capitolo Belen? Il tempo darà tutte le risposte.