Iannone assieme a una mora misteriosa. Fan: “Meglio di Belen”. Il gossip

Andrea Iannone appare insieme a una mora misteriosa, i fan esultano: “Meglio di Belen”. Si accende il gossip del dopo Rodriguez sul pilota di vasto

Il gossip non dorme mai, soprattutto se ci sono di mezzo Belen Rodriguez, Stefano De Martino e Andrea Iannone. Dopo che pare ormai certo il riavvicinamento tra il danzatore e la modella argentina, anche il pilota di Vasto sembra aver voltato pagina definitivamente dal punto di vista sentimentale. A testimoniarlo uno scatto che lui stesso ha postato sui suoi profili social poche ore fa, in cui ha mostrato la sua sfavillante Ferrari 488 pista. Oltre alla’auto però non è sfuggito un dettaglio. E che dettaglio: chi c’era seduto sul posto del passeggero, cioè una donna mora dall’identità top secret, ben nascosta dietro a un paio di occhiali scuri da sole. Che succede? Il centauro ha trovato un nuovo amore?

Iannone e la donna del mistero. Fan in festa: “Meglio di Belen”

Ora che Belen è tornata nelle braccia di Stefano De Martino (il gossip sembra ormai certo dopo la diffusione di alcuni video e foto in cui i due sono stati paparazzati a baciarsi e in atteggiamenti affettuosissimi), anche per Iannone è tempo di aria nuova. Che la donna al suo fianco sulla Ferrari sia la persona giusta per ricominciare? Tutto resta avvolto nel mistero. Intanto però i fan di Andrea esultano. Infatti sotto allo scatto in questione pubblicato su Instagram, diversi coloro che già iniziano a tifare per la ‘donna del mistero’: “Meglio di Belen”, “Finalmente cancelli Belen” “Sono geloso di questa donna”... Inoltre c’è chi non ha mancato di taggare proprio Belencita, che al momento preferisce il silenzio.

Belen e Stefano De Martino: parla Fabrizio Corona e conferma il ritorno in love della modella e del danzatore

Belen e Stefano De Martino sono tornati insieme: oltre al gossip, a corroborare tale versione è stato un personaggio molto vicino alla Rodriguez, Fabrizio Corona. L’ex re dei paparazzi pochi giorni fa ha dedicato un articolo sul suo magazine proprio alla coppia ritrovata, sostenendo che l’argentina avrebbe deciso di tornare assieme al danzatore per il bene del figlio Santiago e che tale scelta sarebbe scaturita dai suoi forti valori legati all’aspetto familiare.