Iannone mostra in video un piano della sua casa: la sala giochi lascia senza fiato

Andrea Iannone mostra orgoglioso la sua casa sui social: la sala giochi lascia a bocca aperta i fan del pilota

Andrea Iannone non è certo uno di quei vip che ama condividere tanto e tutto sui propri social. Il pilota di MotoGP solo di tanto in tanto aggiorna i suoi fan con foto e video che lo riguardano. Con l’ultima stories che ha postata su Instagram, però, si è decisamente fatto perdonare. L’ex fidanzato di Belen Rodriguez ha pubblicato due brevi video dove, nello specifico, ha mostrato ai suoi follower un piano della sua dimora. Immagini inedite con cui, di fatto, ha esibito la sua sala giochi privata. Un open space enorme, con moto in bella vista, pavimento in vetro, biliardo e videogiochi che simulano la corsa su strada.

Andrea Iannone mostra immagini inedite della sua casa: su Instagram il video della sua sala giochi

Una vera e propria stanza delle meraviglie, così molti definirebbero forse il piano arredato a sala giochi che Andrea Iannone ha fatto vedere su Instagram pochi minuti fa. Chi, in fondo, non ha mai sognato di avere un posto così dove rifugiarsi (da solo o in compagnia degli amici) quando ha solo voglia di staccare un po’ la spina? E con questo fine che probabilmente Iannone avrà arredato la sua personale area relax. Alle immagini inedite condivise sui social Andrea non ha aggiunto niente. Nessun discorso o frase di troppo, solo una parola: “Casa“.

Andrea Iannone e Fabrizio Corona si incontrano: insieme nello stesso locale la notte di Capodanno

Chissà se un giorno a casa sua Andrea Iannone inviterà mai Fabrizio Corona. In fondo entrambi a Capodanno hanno dato dimostrazione di essere capaci di andare oltre qualsiasi tipo di – presunta – antipatia personale. I due ex fidanzati di Belen, come mostra un video pubblicato da Spy Magazine, si sono incontrati nello stesso locale e, invece di evitarsi, hanno deciso di fermarsi e scambiare quattro chiacchiere la sera del 31. Una nuova amicizia forse sta per nascere?