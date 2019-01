Corona incontra Iannone: a Capodanno insieme alla stessa serata (VIDEO)

Fabrizio Corona e Iannone insieme a Capodanno, durante la serata non si ignorano ma parlano: pace finalmente fatta?

Fabrizio Corona e Andrea Iannone pare abbiano passato la notte di Capodanno insieme. A rivelarlo è stato oggi in anteprima il settimanale Spy che, nella sua pagina Instagram, ha anche pubblicato il video dell’incontro. Dopo le continue frecciatine sui social, lanciate per lo più dall’ex re dei paparazzi al pilota, tra i due sembra esserci stato una sorta di chiarimento. Entrambi, presenti alla stessa serata, non si sono ignorati ma hanno parlato a lungo. Pace fatta dopo gli auguri di buon anno? Le immagini sembrerebbero suggerire e avallare quest’ipotesi.

Corona incontra Iannone: il video esclusivo dell’incontro pubblicato da Spy Magazine

Il momento dell’incontro avvenuto tra Fabrizio Corona e Andrea Iannone, come anticipato sopra, è stato mostrato in anteprima sul profilo Instagram di Spy Magazine. Gli ex fidanzati di Belen Rodriguez “Si sono incontrati, intorno alle due del mattino di Capodanno, al ristorante ‘La Bullona’” è stato scritto nel post che mostra la chiacchierata fatta. Quello che si fa fatica a riconoscere nel video, però, è proprio Iannone. “Il pilota” stando a quanto riportato “Con barba lunga, occhiaie, cappellino e giubbino, ha spiegato a Spy di aver subito un intervento alla mascella”.

Fabrizio Corona pronto a seppellire l’ascia di guerra con Andrea Iannone: a Capodanno il gesto inaspettato

Andrea Iannone, a causa dell’operazione subita, ha dichiarato al settimanale Spy (in edicola venerdì 4 gennaio) di non aver passato un bel Natale quest’anno. La vera sorpresa per lui, però, è arrivata la notte di Capodanno, quando appunto ha incontrato Fabrizio Corona. Stando a quanto riportato oggi, però, sarebbe stato proprio quest’ultimo ad avvicinarsi per primo a Iannone. Facendogli gli auguri, dunque, l’ex fotografo ha voluto dimostrare in questo modo di voler mettere da parte ogni tipo di rancore. Durerà a lungo questa tregua? Staremo a vedere.