Iannone cotto di Giulia De Lellis: è già tempo di sos, l’appello

Iannone è cotto di Giulia De Lellis: per il pilota è già tempo di sos, l’appello rivolto all’influencer

“Nostalgia, nostalgia canaglia” cantavano Albano e Romina. E “nostalgia, nostalgia canaglia” è anche per Andrea Iannone che è letteralmente stato stregato da Giulia De Lellis al punto che quando si separa da lei soffre le pene d’amore tipiche degli ‘innamorati pazzi’. Almeno questo quel che lui fa intendere visto che nelle ultime ore ha fatto scattare tra le sue Instagram Stories un ‘sos’ per la lontananza dalla sua Giulietta. Un sos a cui l’influencer ha prontamente replicato, repostando l’istantanea a lei dedicata. La coppia sta bruciando tutte le tappe d’amore e, nonostante qualche scettico continui a pensare che dietro alla relazione ci sia del ‘business’, procede spedittissima, alimentata di romanticismo e tenerezze reciproche.

“Manchi”. Iannone scrive alla De Lellis

“Manchi” ha scritto Andrea a corredo di una foto della sua dolce Giulietta. La coppia è davvero affiatata e, udite udite, sembrerebbe ancor più presa rispetto alle precedenti relazioni. O almeno dà l’impressione di ‘bruciare’ con la medesima passione. Eh sì, perché alle spalle, la De Lellis e il pilota hanno due love story mica da poco e vissute sempre sotto i riflettori. Il centauro di Vasto in passato ha sentito le farfalle nello stomaco per Belen Rodriguez, mentre l’influencer le ha avute per Andrea Damante. Intrecci amorosi che si sono poi sciolti, dando vita ad altre storie: alcune di ritorno, vedi Rodriguez-De Martino, altre del tutto nuove, vedi Damante-Sara Croce.

Gli intrecci d’amore di una rovente estate

Belen Rodriguez, dopo aver chiuso con Iannone, ha ritrovato serenità con l’ex marito Stefano De Martino. I due stanno vivendo una sorta di secondo atto d’amore tutto famiglia e romanticherie da Le mille e una notte. Per quanto riguarda Damante, pare che ci sia in corso una frequentazione seria con un’ex Madre Natura di Ciao Darwin, Sara Croce. I ben informati non hanno dubbi: stavolta il deejay veronese non scherza. Sarebbe stato ‘colpito e affondato’ dalla ragazza.