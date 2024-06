Iannone, “figli con Elodie? In passato crollò tutto con 2 ex”, chi sono

Andrea Iannone è riemerso dal buio e ora è tornato a sorridere. Squalificato per 4 anni dalle corse motociclistiche a causa della sua positività a sostanze dopanti, ha finito di scontare la sanzione ed è rimontato in sella. Anche l’amore gli sta sorridendo: da mesi fa coppia fissa con Elodie Di Patrizi. Della love story con la pop star ne ha parlato in una intervista rilasciata al quotidiano La Repubblica, ammettendo che ha intenzione di mettere su famiglia ma che non vuole sbilanciarsi in proclami pubblici per non finire, come accaduto in passato, nel tritacarne del gossip.

“Lei è leggera, semplice. Allegra, solare. Che meraviglia e che fortuna vivere con lei”. Così il centauro nel descrivere la fidanzata, la quale, di recente, si è detta favorevole alla possibilità di congelare i suoi ovuli. A Iannone è stato chiesto un commento sul tema. Come ha risposto? Con un saggio dribbling, sapendo che ogni sua parola avrebbe potuto tramutarsi in una sterile polemica:

“Non rispondo, non mi fregate: altrimenti comincia un assurdo teatrino sui giornali. Famiglia, figli? Al momento sono concentrato sul rientro e il mio prossimo futuro: non faccio più programmi a lungo termine, in passato mi è crollato tutto e mi ha fatto male due volte. Ma sicuramente, nel mio futuro c’è anche una famiglia”.

A chi si è riferito quando ha detto che in passato si è fatto male in un paio di occasioni? Le sue due ex più famose e note sono senza dubbio Belen Rodriguez e Giulia De Lellis. In passato Iannone ha ammesso di essere stato innamorato di tutte e due le donne. Sembra quindi che le due vicende sentimentali che lo hanno ferito siano proprio quelle vissute con la modella argentina e con l’influencer di Ostia.

Tra l’altro, sia con la prima sia con la seconda è finito innumerevoli volte sulle copertine della cronaca rosa nostrana. Un turbine che, forse, ha anche inficiato in parte quei rapporti. Con Elodie non vuole vivere un simile can can e quindi preferisce godersi il rapporto in maniera più defilata rispetto al chiacchiericcio gossipparo. Ciò detto, sia con Belen sia con la De Lellis, nonostante le due storie non abbiano avuto futuro, ha conservato un buon legame affettivo.

Elodie: matrimonio? No grazie

Ora c’è Elodie e si parla di famiglia. Non di matrimonio, almeno stando a quanto dichiarato in tempi non sospetti dalla cantante che, a Vanity Fair, ha spiegato di non essere interessata alle nozze: “Non ho mai sognato l’abito bianco, nemmeno da ragazza, quando già mi disturbava l’idea che una donna andasse via di casa solo dopo essersi sposata. Mi suona strano che due innamorati debbano firmare un contratto: dovrebbe essere sufficiente stare insieme per far valere i diritti di coppia”.