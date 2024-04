Elodie e Iannone, altro che crisi! Più uniti che mai: figlio nei piani?

Nell’ultimo periodo si era vociferata una presunta crisi tra la cantante Elodie ed il pilota Andrea Iannone. Questa, tuttavia, è stata ampiamente smentita dai due che si sono mostrati pubblicamente più uniti che mai. Nelle ultime ore sono stati paparazzati mentre si baciavano e c’è addirittura chi pensa che la coppia possa voler allargare presto la famiglia con un bambino.

Elodie ed Andrea sono stati recentemente avvistati a Milano, precisamente in occasione del Salone del Mobile. I due si sono abbracciati e baciati davanti a tutti, mostrandosi quindi ancora innamoratissimi. Bastano questi gesti a confermare che fra di loro non ci sia nessuna crisi come invece si era vociferato. La cantante e lo sportivo sono stati paparazzati dal settimanale Gente, che ha pubblicato le foto in esclusiva. I fan della coppia hanno quindi iniziato a domandarsi se i due abbiano intenzione di ampliare la loro famiglia e se abbiano pensato ad avere un bambino.

Il mese scorso all’anulare destro di Elodie è spuntato un prezioso anello di diamanti che lascerebbe pensare ad un possibile matrimonio con Iannone. Sicuramente il dono è stato da parte di Iannone, tuttavia non si sa sia stato accompagnato anche dalla proposta di matrimonio. Per il momento la si vedrà come damigella alle nozze dell’amica Diletta Leotta.

Le precedenti storie

Il pilota motociclistico Andrea Iannone ha avuto in precedenza relazioni con la showgirl argentina Belen Rodriguez e Giulia De Lellis, entrambe finite male. Elodie, invece, è stata legata sentimentalmente al collega Marracash. Entrambi, quindi, sembravano aver perso un po’ la fiducia prima del colpo di fulmine avvenuto nel 2022. I due si sono conosciuti tramite degli amici in comune e dopo essersi innamorati hanno deciso di andare a vivere insieme a Lugano, dove Andrea ha una splendida villa in riva al lago. Lui spesso si vede a cantare a squarciagola ai concerti di lei, così come Elodie festeggia i traguardi sportivi di Iannone. Quest’ultimo è rimasto fermo per quattro anni in seguito ad una squalifica per doping ma ora è tornato a gareggiare al Superbike.