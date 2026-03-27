Iannone fa piazza pulita delle ex fidanzate e elimina tutte le foto dai social tranne una: ecco quale

Andrea Iannone ha deciso di dare un taglio netto al passato. Nelle scorse ore, il pilota di Vasto ha cancellato dal suo seguitissimo profilo Instagram da oltre un milione e mezzo di follower tutte le foto, tranne una. Una scelta che arriva dopo che ha cominciato a circolare la voce secondo cui anche la sua relazione con Rocio Munoz Morales, ex compagna di Raoul Bova, è giunta al capolinea. Pochi mesi fa il centauro era stato costretto ad affrontare un’altra rottura sentimentale dolorosa, la fine della storia d’amore con la cantante Elodie Di Patrizi, che oggi fa coppia con la ballerina Franceska Nuredini.

Andrea Iannone cancella tutte le foto da Instagram tranne quella con il Pontefice: motivo e retroscena

Non è la prima volta che un personaggio famoso decide di fare piazza pulita totale dei contenuti postati sui social. Quasi sempre ciò avviene quando nella vita privata delle persone in questione c’è un grande cambiamento in atto. Il gesto di cancellare tutti gli scatti nasce spesso dal desiderio di dare un colpo di spugna al passato e di impegnare le proprie energie verso progetti proiettati verso il futuro.

Come si diceva, dal punto di vista personale, Iannone, negli ultimi mesi, ha vissuto una montagna russa, culminata con la conclusione della love story con Elodie, a cui ha fatto seguito il flirt con Morales. Anche questo, pare essersi già avviato in un vicolo cieco. E qual è il solo scatto che il pilota ha lasciato nella sua bacheca?

Quello risalente al lontano 5 settembre 2018, quando ebbe l’onore di incontrare Papa Francesco. In altre parole, Andrea ha fatto pulizia di tutto quel che riguardava il suo passato sentimentale. Sembrerebbe che abbia voluto comunicare che è pronto a ripartire dai suoi valori profondi. E per riferire ciò non c’era nulla di più azzeccato che conservare la sola foto con il compianto Santo Padre.

Dietro tale gesto potrebbe celarsi anche la voglia del centauro di allontanarsi dal mondo del gossip, che ormai popola da anni. Un’altra sua chiacchieratissima relazione fu quella con Belen Rodriguez. Anche in quel frangente, Iannone rimase scottato: lei tornò tra la braccia di Stefano De Martino.