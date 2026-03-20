Rocío Muñoz Morales e Iannone ai titoli di coda, i motivi del crac e la teoria delle paparazzate organizzate

La passione tra Rocío Muñoz Morales e Andrea Iannone sarebbe durata un battito di ciglia, anzi solamente un paio di paparazzate. Il magazine Oggi ha rivelato che tra il pilota di Vasto e l’attrice spagnola il “sentimento si sta assopendo”, nonostante i due davanti ad amici e fotografi “ostentano complicità”. C’è anche chi ha una teoria differente sulla liaison. In particolare, c’è chi sostiene che nemmeno ci sia mai stata una vera e propria love story. Quel che è certo è che i due piccioncini o presunti tali, dopo essere stati immortalati insieme in atteggiamenti intimi nelle scorse settimane, pubblicamente non sono poi più apparsi insieme. C’è pure una voce che sussurra che la storia non può avere futuro per il fatto che lui sarebbe ancora troppo ‘scottato’ dalla rottura con Elodie Di Patrizi, che ora fa coppia con la ballerina Francesca Nuredini.

Andrea Iannone e Rocío Muñoz Morales, storia già ai titoli di coda

A onor del vero, pochi avevano scommesso sul fatto che la relazione sarebbe durata a lungo. Gli stessi diretti interessati non si sono mai dichiarati innamorati a livello pubblico, limitandosi a scambiarsi qualche tenerezza via social e nulla più. L’ex compagna di Raoul Bova, quando le è stato chiesto del pilota, è rimasta vaga, evitando di avventurarsi in dediche mozzafiato ed evitando di lasciare intendere che aveva intenzione di impegnarsi in un rapporto serio.

Alcune persone nutrono invece il sospetto che il flirt sia stato montato ad hoc per un po’ di ritorno di visibilità. Da quanto trapelato, Iannone e Morales si sarebbe conosciuti a Madrid. I paparazzi li hanno poi immortalati all’Albereta, resort extra lusso che sorge nel cuore della Franciacorta, a circa 70 km da Milano.

Tale struttura è nota perché garantisce ai propri clienti il massimo della privacy. La domanda quindi è: possibile che un paparazzo abbia, in primis, seguito il centauro o l’attrice fino in Franciacorta, e poi sia persino riuscito a pizzicare i due nel blindatissimo resort? E se invece i fotografi si trovavo già lì perché qualcuno li ha imbeccati? E se quel qualcuno fosse Iannone? O fosse Rocío? Chissà…