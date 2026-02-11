Iannone e Rocio Munoz Morales intimi, nuove foto: emerge la bugia dell’ex di Raoul Bova

Rocio Munoz Morales e quella curiosa dichiarazione a Domenica In che oggi pare una bugia ‘bianca’… L’attrice spagnola, reduce dalla fine della lunga relazione con Raoul Bova, con il quale ha avuto due figlie, ospite pochi giorni fa da Mara Venier, aveva detto di essere single. Le paparazzate pubblicate nelle scorse ore dal magazine Diva e Donna sembrano smentirla in modo ‘plastico’. L’iberica è stata nuovamente pizzicata in atteggiamenti intimi con Andrea Iannone, altro personaggio chiacchieratissimo dal gossip nostrano. Pure lui sta cercando di superare delle ferite sentimentali, quelle causate dalla love story giunta al capolinea con Elodie Di Patrizi, la quale si sussurra che si sia legata alla ballerina Franceska Nuredini.

Rocio Munoz Morales e Andrea Iannone di nuovo pizzicati insieme

Il primo settimanale a lanciare lo scoop sulla frequentazione in corso tra il pilota e l’attrice è stato Chi, che aveva sorpreso i due in un resort di lusso in Franciacorta, zona vitivinicola della provincia di Brescia. Allora ci si chiese se si fosse innanzi a una potenziale storia ‘seria’ o ad un flirt senza sbocchi futuri. Gli scatti pubblicati ora da Diva e Donna spingono a credere che la prima opzione sia quella più probabile. Iannone e Rocio sono stati pizzicati ancora complici e affiatati. La loro conoscenza prosegue quindi a vele spiegate.

Perché quindi Morales si continua a dichiarare single? Perché ovviamente vuole andarci con i piedi di piombo e non affrettare i tempi. In altre parole non è ancora il momento di ufficializzare la relazione in quanto sia lei sia il centauro di Vasto devono ancora capire se il rapporto diventerà più solido o se si sfilaccerà. Al netto di ciò, pare che entrambi in questa fase non possano dire di essere fidanzati, ma nemmeno di essere single.

Le delusioni per le storie finite con Raoul Bova ed Elodie

Il giornalista Valerio Palmieri, di recente, è stato ospite a La volta buona di Caterina Balivo, sostenendo che Rocio e Andrea stanno continuando a vedersi. Ma lo starebbero facendo con prudenza, consapevoli che tutti e due sono reduci da due storie d’amore concluse, per ragioni differenti, con una delusione.

Morales ha più volte sottolineato che fino a prima che Bova fosse travolto dallo scandalo degli “occhi spaccanti” si considerava a tutti gli effetti la sua compagna. Iannone non ha mai commentato la rottura con Elodie, ma tutto fa pensare che non sia stato un addio facile per lui, considerando che fino a pochi mesi fa dichiarava che con la cantante aveva intenzione di sposarsi e mettere su famiglia.

Le dichiarazioni di Rocio su Iannone

“Ci conosciamo da pochissimo, ma si sa, poi il gossip dilaga. – ha spiegato nei giorni scorsi Rocio circa il suo rapporto con Iannone – Ci siamo incontrati per caso a Madrid, non sapevo molto di lui. Ho scoperto una persona sensibile, con valori simili ai miei. Davvero di più non posso aggiungere perché, ribadisco, ci conosciamo da pochissimo”.