Iannone e Rocìo Munoz Morales insieme: l’inaspettata reazione di Elodie

Andrea Iannone e Rocìo Munoz Morales, la coppia che non ti aspetti. Il pilota di Vasto e l’attrice spagnola sono stati paparazzati dal magazine Chi, dopo aver trascorso due giorni al resort L’Albereta, in Franciacorta. Il settimanale ha anche raccontato che il primo incontro è avvenuto a Capodanno a Madrid, in una discoteca. L’ex di Raoul Bova si trovava nella capitale spagnola per stare con la famiglia, Iannone aveva raggiunto degli amici. Una parola ne ha tirata un’altra e a quanto pare i due hanno deciso di approfondire la conoscenza. E Elodie come ha reagito?

Rocìo Munoz Morales e Andrea Iannone insieme

Le fotografie che mostrano Rocìo e il centauro fungono da scoop nello scoop, in quanto hanno di fatto certificato che la love story tra Iannone e la cantante italo-francese è giunta al capolinea. Il giornalista Gabriele Parpiglia, pochi giorni fa, nella sua newsletter, ha sostenuto che è stata la popstar a scaricare il motociclista. I diretti interessati non hanno mai annunciato la rottura, per questo motivo le paparazzate di Chi hanno fatto ancor più rumore.

La reazione di Elodie

Elodie, nelle scorse ore, dopo che è uscito il servizio di Chi sull’ex fidanzato e Morales, ha postato su Instagram un album con svariate foto della sua recente vacanza in Thailandia. Si è goduta dei giorni spensierati con alcuni amici, tra cui Franceska Nuredini, ballerina 23enne. Diverse indiscrezioni hanno sostenuto che tra la cantante e la danzatrice ci sia un rapporto che va al di là della semplice amicizia. Anche in questo caso, da parte delle dirette interessate silenzio assoluto. Zero conferme, ma anche zero smentite.

L’ex allieva di Amici, però, nelle foto postate si è immortalata con Franceska in atteggiamenti molto affettuosi. Secondo molti una sorta di uscita allo scoperto. A colpire è stato anche il tempismo relativo alla pubblicazione degli scatti che sono stati divulgati da Elodie a poche ore di distanza dalla notizia di Chi sull’ex Iannone. Un gesto che può essere interpretato come una reazione allo scoop. Una cosa ormai sembra più che certa: la cantante e il centauro si sono lasciati e hanno preso strade differenti. Altro che matrimonio e figli…