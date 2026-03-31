Iannone e Rocio Munoz Morales, bacio e colpo di scena nella ‘dolce’ Torino: non è finita

Altro colpo di scena nella vicenda sentimentale che vede protagonisti Rocio Munoz Morales e Andrea Iannone. Nei giorni scorsi è stato sussurrato che i due avessero smesso di frequentarsi. Tra l’altro, il pilota di Vasto ha fatto piazza pulita totale nella sua bacheca Instagram, eliminando tutte le foto del passato. Un gesto letto da molti come una sorta di conferma del naufragio della liaison e della voglia di ripartire da zero in amore. E invece pare che tutto fili liscio con l’attrice spagnola. Chi Magazine ha infatti sorpreso il centauro e l’interprete iberica a Torino, in un ristorante. La coppia ha consumato un pasto dopo che Rocio ha recitato nello spettacolo teatrale “Contrazioni pericolose”.

Andrea Iannone e Rocio Munoz Morales affiatati e complici

I paparazzi hanno sorpreso Iannone e Morales a baciarsi sulla bocca, servendo la ‘pistola fumante’ in merito alla natura della loro relazione, casomai ci fossero ancora dubbi. La coppia, quindi, non è affatto scoppiata. Anzi sembra più affiatata che mai. Chi aggiunge inoltre che i due non si sono persi di vista nemmeno per un momento, dimostrando grande complicità. Una serie di indizi che spingono a credere che non si sia di fronte a un ‘semplice’ flirt. Anzi, le ultime mosse dei due piccioncini fanno pensare che il rapporto stia divenendo sempre più solido con il passare dei giorni.

Da quando c’è in corso la frequentazione, Iannone pubblicamente non ha rilasciato alcuna dichiarazione su Rocio. Lei, invece, si è limitata a dire in tempi non sospetti che in questo momento di riassestamento della sua vita le sue priorità sono il lavoro e le figlie avute con Raoul Bova. Si è però ben guardata dal smentire che con il pilota ci sia un legame speciale.

Come accennato, l’attrice spagnola è reduce da una turbolenta separazione con il divo romano. A mettere definitivamente la parola fine sulla relazione è stato lo scandalo fatto scoppiare da Fabrizio Corona quest’estate, quello dei famigerati “audio spaccanti” inviati da Bova e una giovane ragazza. Anche Iannone, prima di conoscere Morales, ha dovuto affrontare una rottura non facile. La love story con Elodie Di Patrizi è giunta al capolinea. La cantante si è subito legata alla ballerina Franceska Nuredini. Nessuno dei diretti interessati ha commentato pubblicamente questi sviluppi sentimentali.