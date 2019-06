Iannone e Giulia, la storia decolla. De Lellis: “La mia speranza”

Andrea Iannone e Giulia De Lellis, la storia decolla. L’influencer al miele: “La mia speranza”

Dopo gli spifferi e le paparazzate, ora è ufficialmente decollata la storia tra Giulia De Lellis e Andrea Iannone. I due sono ormai usciti allo scoperto e il ‘tabù’ social è stato vinto. Entrambi, infatti, non si fanno più alcun problema a mostrarsi insieme ai fan. D’altra parte se c’è una forte dose di passione perché contenerla o far finta che non ci sia? Così, nelle ultime ore, l’influencer ha pubblicato una serie di Stories Instagram in cui è felice apparsa con il centauro, mentre si rilassano in piscina con altri familiari. Giulietta si è spinta anche un po’ più in là di un semplice filmato ‘quotidiano’, facendo una dedica al miele al suo nuovo fidanzato.

“Mi ispiri ad avere una vita migliore”

Se è vero che chi ben comincia è a metà dell’opera, Giulia e Andrea possono già avere rosee aspettative. Il feeling tra i due sembra essere forte, come ha documentato la De Lellis nelle ultime Stories in cui si diverte con il centauro giocando a palla in piscina. Poi la dedica, prendendo a prestito le parole struggenti del brano spagnolo di Anuel AA e Karol G, Dices Que Te Vas: “Tu sei la mia forza, la mia speranza, tu sei il mio motore / Mi ispiri ad avere una vita migliore / E tutto l’odio che ho nel mio cuore / È solo il riflesso del mio dolore”. Insomma, la love story sembra farsi via via più seria. Chissà se da due amori andati in pezzi, ne nascerà uno più forte.

Giulia e Andrea: il dopo Belen e il dopo Damante

Iannone è reduce dalla storia con Belen Rodriguez, tornata nelle braccia del marito Stefano De Martino. Anche Giulia viene da una relazione frantumatasi definitivamente da non molto. L’influencer ha infatti del tutto tagliato i ponti sentimentali con Andrea Damante, dopo che sembrava che i due potessero tornare in love. Nel mezzo della travagliata storia con il deejay c’è stato anche il piacevole incontro con Irama Plume.