Iannone e Giulia da brivido: Alessia Cammarota consiglia la De Lellis

Giulia De Lellis e Andrea Iannone, botta e risposta romantico. Poi arriva il consiglio di Alessia Cammarota per l’influencer

Giulia De Lellis e Andrea Iannone sono ormai una coppia a tutti gli effetti. I due non si nascondono più da un bel po’. Proprio per questa ‘trasparenza’ l’influencer, nei giorni scorsi, si è scagliata anche contro a dei paparazzi (foto poi pubblicate da Chi) che hanno fatto irruzione in una casa privata mentre stava trascorrendo in piscina dei momenti spensierati con il pilota. Giulia, nella fattispecie, ha spiegato con toni decisi che non c’è alcun bisogno di rubare foto in quanto la relazione ormai è alla luce del sole. Una luce che splende forte, come testimoniato dall’ultimo botta e risposta al miele che i due piccioncini hanno postato su Instagram

“Hai la capacità di portare il sole ovunque”, Iannone romantico

Giulia in questi giorni è ad Assen per stare vicino a Iannone che in Olanda prenderà parte alla prossima corsa del Moto Gp. Per l’occasione si è lasciata letteralmente andare su Instagram, indirizzando al centauro una dedica zuccherosa, prendendo a prestito le parole dello scrittore Carlos Ruiz Zafón: “È la tua voce che mi tranquillizza. È il tuo modo di parlare, il tuo modo di chiamarmi, quel nomignolo che mi riservi. È che sei tu. E quando si tratta di te, io non lo so che mi succede. Per quanto cerchi di trattenermi, se si tratta di te io sono felice”. Immediata la reazione di Andrea che è stato altrettanto romantico: “Hai la capacità di portare il sole ovunque, l’hai fatto anche qui ad Assen, erano anni che non lo vedevo.”

Alessia Cammarota: il consiglio per Giulia De Lellis

Il post della De Lellis è stato commentato anche da un’altra vecchia conoscenza di Uomini e Donne, Alessia Cammarota: “Fai ciò che ti rende felice…SEMPRE”. La moglie di Aldo Palmeri è come se avesse voluto esortare l’ex corteggiatrice a proseguire sulla sua strada senza curarsi delle malelingue, che puntualmente sono spuntate a criticare la sua ultima love story. Un amore sbocciato in punta di piedi. “Sono serena in questo periodo, ho incontrato una persona straordinaria. Di Andrea mi ha colpito la sua estrema educazione, la sua galanteria. Mi ha conquistato con pazienza, rispettandomi. Non è mai stato lì a pressarmi. È entrato nella mia vita in punta di piedi, in un periodo non particolarmente facile”, ha fatto sapere l’esperta di tendenze che, inoltre, ha risposto alle frecciatine speditele da Cecilia Rodriguez nei giorni scorsi.