Iannone dopo Belen: “Certezze mi annoiano, ho sempre saputo chi fossi”

Iannone dopo Belen: “Le certezze mi annoiano, ho sempre saputo chi fossi”. Poi il messaggio per Jeremias

Come sta Andrea Iannone? Il pilota della Moto GP è tornato single da qualche mese, dopo che la relazione con Belen Rodriguez è naufragata. Nulla di eclatante e clamoroso. Soltanto due persone che a un certo punto si sono accorte che la passione era sfiorita e hanno deciso di prendere strade diverse. Dunque ecco il tempo dei pensieri e delle riflessioni, come quella che il centauro ha espresso poche ore fa via social, rispondendo ad alcuni fan. Questione di certezze e incertezze, di conoscenza di se stessi…

“Nella mia vita non ho mai avuto certezze”

“Nella mia vita non ho mai avuto certezze”, scrive Iannone sotto al suo ultimo post, dopo che qualcuno ha bisbigliato che sia alla ricerca di se stesso. “Quando non le hai le cerchi, ma alla fine se le hai ti annoi. Nonostante tutte le incertezze ho sempre saputo riconoscere chi fossi”, ha chiosato Andrea. La riflessione è generale, estendibile a diverse situazioni. Chissà se il pilota si riferisce anche all’amore, magari a quello vissuto con Belen. Certezza e incertezza, noia e adrenalina, come a dire chi “ha il pane non ha i denti e chi ha i denti non ha il pane”. Iannone, sempre sui social, è anche tornato a parlare dell’amico Jeremias Rodriguez, scrivendogli un messaggio di apprezzamento, probabilmente per la situazione complicata che sta vivendo. L’argentino doveva partire per L’Isola dei Famosi, ma un incidente al braccio potrebbe tenerlo in Italia. Inoltre sta sostenendo, assieme ai familiari, papà Gustavo, che sta attraversando un periodo non semplice.

Jeremias, periodo non semplice. Il messaggio di Iannone: “Nella tempesta ti ho sempre visto davanti a tutti”

“Nella tempesta ti ho sempre visto davanti a tutti”, ha fatto campeggiare Iannone in una Stories Instagram, riferendosi a Jeremias con cui era a cena. Oltre alla stima che prova per il ragazzo, il breve filmato conferma ulteriormente gli ottimi rapporti che intercorrono tra la famiglia Rodriguez e il pilota, nonostante la rottura con Belen.